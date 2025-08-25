Gli organi legislativi di Cina e Vietnam rafforzano la collaborazione

La Cina attribuisce grande importanza e dà priorità allo sviluppo delle relazioni con il Việt Nam, ed è pronta a lavorare con il Paese per attuare efficacemente gli accordi di alto livello e le percezioni comuni già raggiunte.

VNA/VNS – 21 agosto 2025

PECHINO — Il Vicepresidente dell’Assemblea Nazionale del Việt Nam (AN) Trần Quang Phương ha tenuto colloqui con Zhang Qingwei, Vicepresidente del Comitato permanente dell’Assemblea Nazionale del Popolo (ANP) della Cina, a Pechino giovedì, nell’ambito della sua visita di lavoro in Cina.

Durante i colloqui, entrambe le parti hanno espresso soddisfazione per i progressi positivi nelle relazioni tra i due Partiti e i due Paesi negli ultimi tempi, inclusi gli scambi e la cooperazione tra l’Assemblea Nazionale vietnamita e l’ANP della Cina. Hanno inoltre avuto discussioni approfondite e raggiunto una comprensione comune sulle misure per rafforzare e approfondire ulteriormente i rapporti tra i due organi legislativi, nonché tra le due nazioni nei tempi a venire.

Phương, che è anche Presidente del Gruppo Parlamentare di Amicizia Việt Nam–Cina, ha proposto che le due parti intensifichino ulteriormente i contatti regolari ad alto livello; facciano accurati preparativi per la convocazione anticipata della prima sessione del Comitato di Cooperazione Interparlamentare Việt Nam–Cina; attuino efficacemente l’accordo di cooperazione tra i due organi legislativi; e potenzino lo scambio di esperienze nella costruzione di uno stato di diritto socialista sotto la guida del Partito, promuovendo ulteriormente il ruolo dei parlamenti nel favorire una cooperazione sostanziale in vari settori.

Ha sottolineato l’importanza di ampliare la condivisione di esperienze in materia di legislazione, vigilanza, lavoro sulle aspirazioni popolari, nonché nella governance nazionale e nella gestione sociale nella nuova era di sviluppo; rafforzare il coordinamento nella costruzione di un quadro legale e politico più favorevole alla connettività strategica, alla cooperazione economica, alle infrastrutture di trasporto e all’attuazione di progetti ferroviari, con un avvio anticipato della linea ferroviaria Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng entro quest’anno; e continuare un coordinamento stretto per organizzare efficacemente le attività all’interno dell’Anno degli Scambi Umanistici Việt Nam–Cina 2025.

Zhang ha sottolineato che un ulteriore rafforzamento degli scambi teorici e della condivisione di esperienze pratiche sulla costruzione del Partito, la governance statale e la legislazione approfondirà la vicinanza amichevole, il partenariato di cooperazione strategica globale e la comunità Việt Nam–Cina con un futuro condiviso, che rivestono significato strategico, e si allineeranno alle aspirazioni dei popoli dei due Paesi.

Ha ribadito la necessità di promuovere ulteriormente la causa del socialismo nel contesto degli sviluppi globali complessi, contribuendo così alla costruzione del Partito e allo sviluppo socialista in entrambi i Paesi.

La Cina attribuisce grande importanza e dà priorità allo sviluppo delle relazioni con il Việt Nam, ed è pronta a lavorare con il Paese per attuare efficacemente gli accordi di alto livello e le percezioni comuni già raggiunte, ha detto, affermando che l’ANP della Cina è disposta a intensificare e approfondire ulteriormente l’amicizia e la cooperazione pratica con l’Assemblea Nazionale vietnamita, contribuendo allo sviluppo delle relazioni bilaterali nei tempi a venire.

