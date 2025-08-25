AFV

GLI STATI UNITI RIDURRANNO AL MINIMO LA PARTECIPAZIONE ALLE GARANZIE DI SICUREZZA PER L’UCRAINA

Ago 25, 2025 #Ucraina, #USA

Politico

Fonti dell’agenzia riferiscono che il sottosegretario alla Difesa degli Stati Uniti, Elbridge Colby, ha dichiarato in una riunione con gli alleati che Washington intende minimizzare il proprio ruolo nelle garanzie di sicurezza per l’Ucraina. Le sue parole sono state pronunciate in risposta alle domande dei leader militari di Regno Unito, Francia, Germania e Finlandia, che volevano capire quali forze e risorse gli Stati Uniti sono pronti a fornire per garantire un possibile accordo di pace con la Russia.

Questo incontro, insieme a un’altra consultazione urgente della NATO, ha aumentato le preoccupazioni degli alleati: secondo loro, il Presidente Donald Trump cerca di trasferire la responsabilità principale per la pace a lungo termine all’Europa.

“Diventa evidente che sarà proprio all’Europa che toccherà realizzare tutto questo sul terreno. Gli Stati Uniti non sono vincolati a nulla”, – ha osservato un’altra fonte di Politico nella NATO.

Fonte


