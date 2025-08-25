AFV

IL DISCORSO DEL RE.

DiDaniele Trovato

Ago 25, 2025 #Draghi, #Europa, #USA

Foto Flickr

Draghi, vi invito ad ascoltare i principali passaggi dell’intervento, ammette a più riprese che tutto quello i cui ha creduto (ma c’ha mai creduto?), tutto quello che ha fatto nei ruoli di responsabilità che ha ricoperto, tutta l’impalcatura socio-economica e geopolitica che ha contribuito significativamente a edificare, ha miseramente fallito.

Per giustificare il suo operato utilizza un artificio retorico tipico dei discorsi auto-assolutori, secondo il quale le sue scelte sbagliate, tra l’altro propinate sempre come strade prive di alternativa (“guerra o condizionatori”, “austerità o implosione”, “qualunque cosa sia necessario lo faremo”), prive di dubbi, sembravano ragionevoli in quel momento storico, alcune volte esprimendosi come un vero e proprio apprendista stregone:
“Lo scrivevo già nella mia tesi che l’Euro era una pessima idea, ma poi mi sembrò ci fosse più convergenza (mentre la UE si allargava a dismisura inglobando paesi economicamente divergenti dal nocciolo storico, NdR) e che tanto valeva la pena tentare…”
“Tentava” in realtà, quando a favor di telecamera lui e i suoi amici ci raccontavano che quella era la via certa verso la prosperità e la competitività, non un piano spericolato che in letteratura era destinato a fallire.

E che è successo poi? Come mai tutte queste scelte ragionevoli, questi “tentativi”, sono miseramente falliti?
Perché il mondo stava cambiando e oggi è definitivamente cambiato.
Ma il mondo non cambia in un giorno e il ruolo della classe dirigente dovrebbe essere quello di anticipare i cambiamenti, o almeno non farsi travolgere da essi.
Invece Draghi è tra coloro che letteralmente fino all’altro ieri implementava e pubblicizzava un piano elaborato negli anni 90 ignorando 35 anni di, spesso prevedibili, radicali cambiamenti.

“La fine della storia”, il “there is no alternative”, il “pilota automatico” rappresentano quanto di più orwelliano l’occidente abbia saputo produrre: l’idea che pensare non sia più necessario.

Dopo un discorso così Draghi dovrebbe chiedere scusa agli italiani e agli europei e sparire dalla scena pubblica per sempre, ritirandosi in collina a trascorrere una lussuosa vecchiaia.

Invece no, ci propone il riarmo, la via militare alla prosperità (in realtà alla guerra), senza articolare una visione politica e geopolitica che non sia piena di contraddizioni.

La narrazione, mendace, di Draghi alla fine si sintetizza così:
“Noi avevamo provato a costruire un mondo bello ed efficiente, il migliore dei mondi possibili, ma gli altri non vogliono seguire le nostre giuste regole (i barbari), quindi dobbiamo riempirci di armi per far valere il nostro interesse (i barbari che capiscono soltanto il randello)”

Per questo i vostri salari sono fermi da 40 anni, per questo la vostra sanità è stata spezzettata e spolpata viva, per questo andrete in pensione avendo già una flebo attaccata al braccio, per questo temete per il futuro dei vostri figli come mai avreste pensato di dover fare.

Perché abbiamo permesso a una classe dirigente diretta espressione del capitale, in particolare statunitense, di prendere le redini del continente a nostro danno disintegrando anche l’ipotesi di una possibile alternativa.

Di Daniele Trovato

Scrittore, blogger, sceneggiatore collabora stabilmente con la testata online www.lineadiretta24.it dove si occupa di Esteri, di Cultura e Spettacolo, collabora inoltre col cartaceo AmorRoma Magazine.Dal 2004 cura il blog aramcheck.wordpress.com Per la narrativa ha pubblicato il romanzo “Ali e corazza” (Autodafé, 2011) e la raccolta di racconti Filosofavole (Smasher, 2015), un suo testo partecipa alla raccolta “Racconti Mondiali” (Autodafé, 2014). Per il teatro le sue opere sono comparse sulle riviste Sipario e Perlascena. Ha due lauree e vive a Roma.

