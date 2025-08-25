AFV

ISRAELE HA ATTACCATO LA CAPITALE DELLO YEMEN, SANA’A

Ago 25, 2025 #Israele, #SANA'A, #Yemen

Si sono sentite più di 20 forti esplosioni, preliminarmente, più di 10 civili sono rimasti feriti, riferisce la BBC. L’attacco a una centrale elettrica, una base militare e il palazzo presidenziale, secondo fonti,aveva lo scopo l’eliminazione dei leader degli Houthi.

Aggiornamento:due persone sono morte, cinque sono rimaste ferite, secondo dati preliminari, a seguito di attacchi aerei israeliani sulla capitale yemenita Sana’a, ha riferito il canale televisivo Al Masirah.

L’esercito israeliano ha confermato i dati sugli attacchi a obiettivi militari degli Houthi nella zona della capitale yemenita. Inoltre, secondo le Forze di Difesa Israeliane (IDF), sono state attaccate due centrali elettriche e un deposito di carburante.


