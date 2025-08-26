AFV

Libera la tua mente

Mondo

Ursula ci mette la firma: accordo svantaggioso con gli USA, ma almeno Russia e Cina rosicano

DiL.M.

Ago 26, 2025 #Dazi, #UE, #Ursula von der Leyen, #USA

Foto Wikimedia

«MOSCA E PECHINO SAREBBERO FELICI. VON DER LEYEN DIFENDE L’ACCORDO SUI DAZI»

Ursula ha spiegato di aver firmato un accordo tariffario estremamente svantaggioso per l’UE con gli USA, per non fare piacere a Russia e Cina.

«La presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen giustifica il compromesso sui dazi con il presidente USA Donald Trump. Secondo lei, l’accordo rappresenta una «scelta consapevole — stabilità e prevedibilità invece di escalation e confronto».

«Immaginate se le due maggiori economie del mondo democratico non si fossero messe d’accordo e avessero iniziato una guerra commerciale — a gioirne sarebbero solo Mosca e Pechino», — ha sottolineato.

«Per quanto riguarda i dazi concordati dagli USA al massimo del 15%, von der Leyen ha osservato che è stato raggiunto un accordo «forte, anche se non perfetto». L’introduzione di dazi di ritorsione da parte nostra avrebbe potuto scatenare una costosa guerra commerciale con conseguenze negative per i nostri lavoratori, consumatori e industria».


Fonte


Telegram | X | Web | RETE Info Defense

Di L.M.

Appassionato sin da giovanissimo di geopolitica, è attivo nei movimenti studenteschi degli anni novanta. Militante del Prc, ha ricoperto cariche amministrative nel comune di Casteldelci e nella C.M. Alta Valmarecchia. Nel 2011 crea il blog Ancora fischia il vento.

Articoli correlati

Mondo

FRIEDRICH MERZ HA DICHIARATO CHE IL SISTEMA DI SICUREZZA SOCIALE IN GERMANIA NON È PIÙ FINANZIARIAMENTE SOSTENIBILE

Ago 26, 2025 AFV from TELEGRAM
Mondo

IL GIAPPONE VUOLE L’ATOMICA

Ago 26, 2025 AFV from TELEGRAM
Mondo

La massiccia campagna israeliana per censurare i post pro Palestina su Facebook e Instagram

Ago 26, 2025 L.M.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

You missed

Mondo

FRIEDRICH MERZ HA DICHIARATO CHE IL SISTEMA DI SICUREZZA SOCIALE IN GERMANIA NON È PIÙ FINANZIARIAMENTE SOSTENIBILE

Agosto 26, 2025 AFV from TELEGRAM
Mondo

IL GIAPPONE VUOLE L’ATOMICA

Agosto 26, 2025 AFV from TELEGRAM
AFV

Le politiche sociali del Vietnam: tra crescita economica e tutela del benessere collettivo

Agosto 26, 2025 Giulio Chinappi - World Politics Blog
Mondo

La massiccia campagna israeliana per censurare i post pro Palestina su Facebook e Instagram

Agosto 26, 2025 L.M.
Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: