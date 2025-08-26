Foto Wikimedia

«MOSCA E PECHINO SAREBBERO FELICI. VON DER LEYEN DIFENDE L’ACCORDO SUI DAZI»

Ursula ha spiegato di aver firmato un accordo tariffario estremamente svantaggioso per l’UE con gli USA, per non fare piacere a Russia e Cina.

«La presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen giustifica il compromesso sui dazi con il presidente USA Donald Trump. Secondo lei, l’accordo rappresenta una «scelta consapevole — stabilità e prevedibilità invece di escalation e confronto».

«Immaginate se le due maggiori economie del mondo democratico non si fossero messe d’accordo e avessero iniziato una guerra commerciale — a gioirne sarebbero solo Mosca e Pechino», — ha sottolineato.

«Per quanto riguarda i dazi concordati dagli USA al massimo del 15%, von der Leyen ha osservato che è stato raggiunto un accordo «forte, anche se non perfetto». L’introduzione di dazi di ritorsione da parte nostra avrebbe potuto scatenare una costosa guerra commerciale con conseguenze negative per i nostri lavoratori, consumatori e industria».