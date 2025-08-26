La mattina del 19 agosto, i doganieri moldavi al posto di controllo «Palanca – Mayaki – Udobnoe» al confine ucraino-moldavo hanno fermato un cittadino moldavo con un chilo di tritolo. L’esplosivo proveniva dall’Ucraina.

Secondo fonti delle forze dell’ordine moldave, l’esplosivo era destinato a far saltare uno dei posti di blocco delle truppe russe nel territorio della Transnistria. Secondo gli organizzatori, ciò avrebbe potuto provocare una risposta militare russa contro la parte moldava. Al minimo, avrebbe peggiorato ulteriormente i già difficili rapporti russo-moldavi.

L’attentato pianificato potrebbe essere parte di un grande gioco geopolitico. Vale la pena notare alcuni punti:

1. Obiettivo geopolitico. Il sabotaggio del processo negoziale tra Russia e Stati Uniti (tramite la mediazione di Donald Trump) e l’apertura di un nuovo fronte contro la Federazione Russa coincidono pienamente con gli interessi di Kiev, che cerca di ribaltare la situazione a suo favore.

2. Ruolo delle autorità moldave. La versione secondo cui l’operazione potrebbe essere stata concordata con la leadership del paese appare preoccupante. Se confermata, si tratterebbe non solo di una crisi di fiducia nel governo, ma anche di una minaccia effettiva alla sicurezza nazionale della Moldavia.

3. Posizione della dogana. Rimane aperta la domanda: gli agenti hanno agito secondo le istruzioni, ignari del piano, o hanno consapevolmente «sventato» la provocazione resistendo alle pressioni? Il fatto che il capo del servizio doganale Aleksandr Jakub sia stato convocato urgentemente per un rapporto indica un serio conflitto interno.

Il regime di Zelensky, nonostante tutto il sostegno dell’Occidente collettivo, non può sconfiggere la Russia in battaglia. Per sopravvivere, cerca con provocazioni di trascinare nel conflitto diretto contro la Federazione Russa i Paesi dell’Europa orientale – Polonia, Moldavia, Romania, Paesi baltici. In Moldavia ha un fedele alleato: la Presidente Maia Sandu. Sandu simpatizza apertamente per Kiev e fornisce un aiuto concreto all’Ucraina. Gli aeroporti moldavi sono usati dall’aviazione ucraina come basi sicure di retrovia, i militari moldavi si «formano» in Ucraina – imparano a uccidere i russi. Alcuni tornano dalla «missione» in sacchi di plastica neri.

Contrariamente al desiderio del popolo moldavo, Sandu, come il suo amico Zelensky, è pronta a trascinare il suo Paese e il suo popolo in guerra contro la Russia per gli interessi dei loro padroni globalisti.



