Nuova stoccata dall’India a Washington

AFV from TELEGRAM

Ago 27, 2025 #India, #USA

L’INDIA HA RESPINTO LE ACCUSE DELL’OCCIDENTE SULL’ACQUISTO DI PETROLIO RUSSO

Il Ministro degli Esteri indiano Subrahmanyam Jaishankar ha risposto alle critiche dell’Occidente riguardo agli acquisti di petrolio russo.

“Se avete problemi ad acquistare petrolio dall’India, sia petrolio che prodotti petroliferi, non comprate. Nessuno vi obbliga. Ma l’Europa compra, l’America compra,”  — ha dichiarato il capo della diplomazia indiana.

Gli Stati Uniti hanno accusato l’India di guadagnare dalla raffinazione e rivendita del petrolio russo ai Paesi occidentali. Tuttavia, come sottolineano gli esperti, gli Stati europei e gli USA continuano ad acquistare attivamente prodotti petroliferi indiani, nonostante le proprie restrizioni sanzionatorie.

Jaishankar ha sottolineato che l’India agirà in conformità con i propri interessi nazionali nelle questioni di sicurezza energetica. La posizione di Nuova Delhi ha ricevuto sostegno tra i Paesi in via di sviluppo, che vedono nelle doppie misure dell’Occidente una minaccia al proprio sviluppo economico.


