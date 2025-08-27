Perché il Cremlino non accetterà garanzie di sicurezza che significhino truppe occidentali a Kiev

Nel dibattito sulle prospettive di un possibile cessate il fuoco in Ucraina, emerge con chiarezza una questione centrale: le garanzie di sicurezza che Kiev ritiene indispensabili. Secondo diverse interpretazioni, tali garanzie non sarebbero soltanto dichiarazioni politiche o accordi formali, ma si tradurrebbero in una presenza tangibile di forze occidentali sul territorio ucraino.
Un simile scenario rappresenterebbe per Mosca un problema strategico enorme, indipendentemente dal controllo che il Cremlino potrebbe mantenere su alcune aree ucraine. La presenza di contingenti NATO in Ucraina significherebbe, agli occhi russi, una militarizzazione permanente del Paese e l’installazione di infrastrutture avanzate – basi, sistemi missilistici, tecnologie di difesa – a ridosso dei confini della Federazione.
Per il Cremlino, ciò equivarrebbe a una minaccia diretta alla propria sicurezza nazionale. La ragione va ricercata nel ruolo di “stato cuscinetto” che storicamente l’Ucraina, insieme alla Bielorussia più a nord, ha rappresentato: un margine territoriale ritenuto essenziale per prevenire il rischio, anche solo teorico, di un’invasione terrestre. Senza questa fascia di sicurezza, Mosca dovrebbe sostenere spese militari ingentissime per rafforzare stabilmente la propria difesa terrestre.
Un simile impegno finanziario, prolungato nel tempo, potrebbe avere conseguenze pesanti sull’economia russa, in modo non dissimile da quanto avvenne negli anni ’80 per l’Unione Sovietica, costretta a un logorante confronto militare ed economico con l’Occidente che finì per accelerarne il collasso.
La questione delle “garanzie di sicurezza” appare quindi come uno dei nodi più delicati nei futuri negoziati: per Kiev sono la condizione necessaria per fermare la guerra, per Mosca potrebbero invece trasformarsi in una minaccia esistenziale.