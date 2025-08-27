Rimanere fedeli alla missione fondativa delle Nazioni Unite

Le radici delle Nazioni Unite affondano nella vittoria antifascista globale: la Cina, protagonista storica e membro fondatore, ha contribuito in modo sostanziale alla nascita dell’ordine postbellico. Oggi Pechino rivendica il suo ruolo nella pace, nello sviluppo e nella governance globale condivisa.

di Wu Xian (Global Times) – 22 agosto 2025

La Guerra Mondiale Antifascista fu una guerra giusta combattuta negli anni ’30 e ’40 del XX secolo dagli Alleati insieme a tutte le forze antifasciste del mondo contro l’aggressione delle Potenze dell’Asse — Germania, Giappone e Italia — e i loro stati satellite.

Le Nazioni Unite (ONU) nacquero dalla grande vittoria della Guerra Mondiale Antifascista e rappresentano l’impresa comune delle nazioni alleate. Esse svolgono un ruolo importante nel mantenimento della pace internazionale e nel promuovere le strutture di governance globale forgiate nell’era del dopoguerra.

In quanto potenza alleata principale, la Cina partecipò all’intero processo dalla preparazione alla fondazione delle Nazioni Unite. Nel gennaio 1942, la Cina si unì a Stati Uniti, Unione Sovietica e Regno Unito nel guidare 26 nazioni a firmare la Dichiarazione delle Nazioni Unite a Washington D.C., consolidando la coalizione antifascista globale.

Nell’ottobre 1943, la Cina, gli Stati Uniti, l’Unione Sovietica e il Regno Unito firmarono la Dichiarazione delle Quattro Nazioni sulla Sicurezza Generale alla Conferenza di Mosca, richiamando congiuntamente alla creazione di una «organizzazione internazionale generale» (poi denominata ONU) per mantenere la pace e la sicurezza internazionali, con la Cina tra i firmatari originari che ne facilitarono l’adozione.

Dalla Conferenza del Cairo alla Conferenza di Dumbarton Oaks fino alla Conferenza di Jalta, la Cina partecipò attivamente alla definizione della struttura fondamentale dell’ONU e del suo Consiglio di Sicurezza. Tra l’aprile e il giugno del 1945, la delegazione cinese partecipò alla Conferenza delle Nazioni Unite sull’Organizzazione Internazionale, firmò la Carta delle Nazioni Unite e nell’ottobre di quell’anno l’ONU fu ufficialmente fondata.

La Cina ha contribuito con molte idee e proposte caratterizzate da specificità cinesi, radicate nelle sue tradizioni storiche e nelle pratiche di sviluppo. In particolare, ha costantemente sostenuto gli interessi e le aspirazioni dei Paesi più piccoli e vulnerabili. I Cinque Principi della Coesistenza Pacifica, proposti dalla Cina, si sono evoluti in un «quadro guida» per l’attuazione degli scopi della Carta delle Nazioni Unite. Tali principi hanno stabilito linee pratiche per risolvere le controversie internazionali e per promuovere una maggiore democratizzazione delle relazioni internazionali.

Più profondamente, la partecipazione della Cina conferì all’ONU maggiore universalità e rappresentatività e promosse con forza la decolonizzazione e la modernizzazione a livello globale. La Cina ha continuamente arricchito il contenuto della Carta delle Nazioni Unite attraverso le sue azioni, ha sostenuto il sistema internazionale con l’ONU al centro e si è opposta all’unilateralismo e all’egemonismo.

Nel salvaguardare la pace e la sicurezza mondiali, la Cina ha inviato più di 50.000 addetti in 30 missioni di peacekeeping autorizzate dall’ONU in tutto il mondo. Essa sostiene fermamente soluzioni politiche, promuove il dialogo tra pari e si oppone all’uso della forza o alle sanzioni che aggirino l’autorizzazione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

È significativo che l’Iniziativa «Belt and Road» e la visione di costruire una comunità con un futuro condiviso per l’umanità siano state entrambe incluse in risoluzioni dell’Assemblea Generale dell’ONU, servendo come piattaforma di connettività che beneficia 172 Paesi e organizzazioni internazionali e come percorso chiave per affrontare le sfide della governance globale.

La Cina ha notevolmente promosso la cooperazione Sud–Sud tramite fondi dedicati che hanno beneficiato oltre 60 Paesi e 30 milioni di persone. La creazione della Asian Infrastructure Investment Bank e della New Development Bank fornisce ulteriormente un supporto finanziario vitale alle economie in via di sviluppo, accelerando la prosperità regionale.

Nella governance climatica globale, la Cina si è impegnata a raggiungere il picco delle emissioni di anidride carbonica prima del 2030 e la neutralità carbonica prima del 2060. Il Paese ha altresì promosso l’attuazione dell’Accordo di Parigi e ha assunto un ruolo guida nell’impulso a una transizione verde globale.

Sono stati compiuti progressi notevoli nella riduzione della povertà, con la Cina diventata la prima nazione a conseguire gli Obiettivi di Sviluppo del Millennio delle Nazioni Unite. Il Paese ha raggiunto l’obiettivo di riduzione della povertà dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite con dieci anni di anticipo. Il suo contributo alla riduzione globale della povertà supera il 70 per cento.

Inoltre, la Cina è il secondo maggior contributore al bilancio ordinario dell’ONU e alle valutazioni per il peacekeeping, e il suo Fondo Cina–ONU per la Pace e lo Sviluppo ha sostenuto quasi 180 progetti a beneficio di oltre 100 Paesi, apportando contributi concreti alla pace e allo sviluppo mondiali.

Negli ultimi ottant’anni il mondo ha conosciuto profondi mutamenti. Dallo spartito insanguinato del fronte orientale della Guerra Mondiale Antifascista al ruolo di primo Paese a firmare la Carta dell’ONU; dalla difesa dell’autodeterminazione nazionale per i Paesi emergenti al pieno sostegno allo sviluppo sostenibile delle nazioni in via di sviluppo; dall’abbandono della mentalità a somma zero per attenuare i conflitti regionali, fino alla promozione dell’Iniziativa per la Sicurezza Globale per tutelare l’ordine internazionale del dopoguerra — la Cina, in quanto grande Paese responsabile, è rimasta sempre fedele alla sua aspirazione originaria. Essa ha dato contributi importanti alla salvaguardia della pace mondiale, alla promozione dello sviluppo comune e all’affronto delle sfide globali.

Oggi la Cina continua a perseguire la propria modernizzazione per favorire una prosperità globale condivisa, infondere certezza in un mondo turbolento e offrire saggezza e forza alla causa della pace, del progresso e dello sviluppo dell’umanità.

