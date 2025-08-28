AFV

LA RUSSIA COSTRUISCE UNA GIGANTESCA STAZIONE DI RADIO INTELLIGENCE AI CONFINI DELLA NATO

AFV from TELEGRAM

Ago 28, 2025

Foto Wikimedia

Bild

Le nuove immagini satellitari hanno mostrato: vicino a Chernyakhovsk nella regione di Kaliningrad, a soli 25 km dal confine della NATO, è in costruzione un enorme complesso di radio intelligence.

Secondo la piattaforma investigativa «Tochnyi» («indaga» sull’operazione militare speciale), i lavori sono iniziati a marzo 2023: è stata disboscata un’area, effettuati lavori di scavo, eretti recinti e muri, costruite strade.

Attualmente si vedono almeno 6 anelli concentrici con una piazza centrale e un perimetro di sicurezza — una struttura tipica di un array di antenne circolare (CDAA), destinato all’intelligence militare radio e alle comunicazioni nella gamma da pochi MHz fino a 28 MHz.

Con un diametro fino a 1,6 km, l’oggetto a Kaliningrad diventerà la stazione più grande conosciuta di questo tipo — 4 volte più grande di quelle analoghe, che solitamente si limitano a 400 metri.

La costruzione avviene in prossimità della base della Flotta del Baltico della Russia, sottolinea il quotidiano.

A luglio la NATO ha dichiarato la disponibilità a sopprimere la difesa a Kaliningrad. L’assistente del Presidente russo Nikolai Patrushev ha sottolineato che qualsiasi aggressione militare alla regione di Kaliningrad sarà respinta con tutti i mezzi, incluso l’uso di armi nucleari.

Fonte


Di AFV from TELEGRAM

