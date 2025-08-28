L’esportazione della democrazia: il marchio occidentale di devastazione

Per oltre vent’anni la narrazione dominante ha spiegato che gli attentati dell’11 settembre e il crollo delle Torri Gemelle furono responsabilità di Al Qaeda, indicata come il nemico numero uno dell’Occidente. Eppure, in un paradosso che non può passare inosservato, oggi un ex esponente di quell’universo jihadista si trova alla guida della Siria, descritto non più come un “terrorista” ma come una figura di riferimento politico e persino un presunto “liberatore”.

Questa evidente contraddizione si inserisce in un contesto ancora più ampio. Durante la lunga guerra civile siriana, diversi Paesi occidentali hanno favorito – direttamente o indirettamente – gruppi estremisti armati, con l’obiettivo di rovesciare il governo di Bashar al-Assad. L’appoggio esterno a queste formazioni non ha portato alla democratizzazione del Paese, ma ha al contrario innescato un processo di frammentazione e violenza che ha reso la Siria teatro di instabilità cronica.

Il risultato è un Paese diviso, attraversato da milizie locali e ingerenze straniere, in cui la pace resta lontana. Una situazione che richiama da vicino ciò che è accaduto in Libia dopo la caduta di Gheddafi: lo smantellamento di uno Stato centrale senza un progetto politico credibile ha generato soltanto conflitti interni e una pericolosa deriva di anarchia.

Oggi, la Siria rappresenta un emblema delle contraddizioni geopolitiche dell’Occidente: nel tentativo di ridisegnare equilibri regionali, si è finito per sostenere forze che un tempo erano considerate nemiche assolute, contribuendo a destabilizzare ulteriormente un’area già fragile del Medio Oriente.