ARGENTINA. PIETRE E BOTTIGLIE CONTRO MILEI

Il Presidente argentino è stato evacuato d’urgenza dopo un lancio di pietre e oggetti da parte di manifestanti dell’opposizione durante un evento di campagna elettorale.

Il presidente argentino Javier Milei è stato vittima ieri di un’aggressione durante un evento di campagna elettorale a Lomas de Zamora, nella periferia di Buenos Aires. Mentre partecipava a una carovana a sostegno di José Luis Espert, candidato del suo partito, La Libertad Avanza, per le elezioni legislative nella provincia di Buenos Aires, un gruppo di manifestanti ha lanciato pietre e bottiglie contro il veicolo presidenziale in cui si trovava Milei, insieme alla sorella Karina Milei e ad altri membri del partito.

L’incidente ha interrotto bruscamente l’evento, costringendo le forze di sicurezza a evacuare il presidente per garantirne l’incolumità. Non sono stati riportati feriti, come confermato dal portavoce della presidenza, Manuel Adorni.

Secondo quanto riferito, l’aggressione sarebbe legata a proteste per un presunto scandalo di corruzione che coinvolge l’entourage di Milei, in particolare accuse relative a un sistema di tangenti nella gestione dell’Agenzia Nazionale di Discapacità (ANDIS), emerse da audio attribuiti all’ex direttore Diego Spagnuolo.

Il portavoce Adorni ha attribuito l’attacco a militanti dell’opposizione legati all’ex presidente Cristina Kirchner. Milei ha risposto alle accuse di corruzione definendo le dichiarazioni di Spagnuolo “menzogne” e annunciando azioni legali per dimostrare la loro falsità.

Milei affronta critiche per le sue politiche economiche e i recenti scandali, ma mantiene ancora un livello di approvazione significativo nonostante un calo recente nei sondaggi.