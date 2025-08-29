Brasile. Respinto l’ambasciatore d’Israele

Foto Flickr

Il Ministero degli Esteri israeliano ha annunciato ieri che “degraderà” le relazioni diplomatiche con il Brasile, secondo quanto riportato dal Times of Israel.

La decisione è legata alla richiesta di accordo per il diplomatico Gali Dagan, richiesta inoltrata a gennaio 2025 per assumere la direzione dell’Ambasciata a Brasilia, a cui il Governo brasiliano non ha mai risposto.

“Dopo che il Brasile, in via eccezionale, si è astenuto dal rispondere alla richiesta di accordo dell’ambasciatore Dagan, Israele ha ritirato la richiesta e le relazioni tra i due Paesi sono ora gestite a un livello diplomatico inferiore”, si legge in una dichiarazione del Ministero degli Esteri israeliano.

Il consigliere speciale brasiliano della presidenza, Celso Amorim, ha dichiarato in un’intervista al sito web G1 che non vi è stato alcun veto formale: il Ministero degli Esteri ha semplicemente lasciato la richiesta senza risposta, e ciò come risposta al trattamento israeliano riservato all’ambasciatore brasiliano a Tel Aviv, Frederico Meyer, lo scorso anno.

“Da parte nostra (brasiliana) non c’è stato alcun veto. Loro (Isr4el3) hanno chiesto un accordo e noi non l’abbiamo concesso. Non gli abbiamo risposto. Hanno capito e si sono arresi. Hanno umiliato il nostro Ambasciatore, un’umiliazione pubblica. Dopo di che, cosa volevano?”, ha detto Amorim.

I diplomatici brasiliani ritengono che l’mbasciatore Meyer sia stato oggetto di un'”imboscata” da parte del governo israeliano dopo essere stato convocato per spiegare una dichiarazione in cui il presidente Luiz Inácio Lula da Silva paragonava il massacro di civili palestinesi all’Olocausto. Nel tentativo di intimidirlo, hanno mostrato Meyer al ministro degli Esteri israeliano mentre parlava in ebraico, sebbene Meyer non parli quella lingua.

Il Ministero degli Esteri brasiliano ha deciso nel maggio 2024 di richiamare l’ambasciatore Meyer da Tel Aviv.

