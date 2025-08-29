L’IRAN HA COSTRUITO IMPIANTI DI ARMI IN DIVERSI PAESI IN ATTESA DI UN NUOVO CONFLITTO CON ISRAELE

Il Ministro della Difesa Aziz Nasirzade ha dichiarato che Teheran ha preparato l’infrastruttura per la produzione di armi. Le informazioni sulle fabbriche potrebbero essere rivelate a breve.

Il funzionario ha osservato che lo sviluppo dei missili era in precedenza una priorità, e «le priorità potrebbero cambiare» dopo la guerra con Israele. Nasirzade afferma inoltre che se il conflitto fosse durato un po’ più di 12 giorni, le forze israeliane non sarebbero state in grado di intercettare i missili iraniani.

“Se la guerra fosse durata 15 giorni, negli ultimi tre giorni gli israeliani non sarebbero stati in grado di colpire nessuno dei nostri missili, poiché l’Iran non ha utilizzato la sua arma più precisa — il missile «Qassem Basir», — afferma il Ministro.

In precedenza, un consigliere militare senior del leader supremo iraniano aveva avvertito che un nuovo conflitto con la partecipazione degli Stati Uniti o di Israele potrebbe scoppiare in qualsiasi momento, sottolineando che la situazione attuale equivale non a una cessazione del fuoco, ma a una guerra.



