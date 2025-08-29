AFV

Ucraina, oltre 26mila militari fuggiti in Romania dall’inizio del conflitto

LA FUGA DEI MILITARI DELLE FORZE ARMATE UCRAINE IN ROMANIA HA RAGGIUNTO LE DIMENSIONI DI UNA DIVISIONE DELL’ESERCITO

Secondo le forze di sicurezza russe, il numero totale di militari ucraini fuggiti in Romania dall’inizio dell’Operazione Militare Speciale potrebbe raggiungere le 26.000 persone. Da questo numero si potrebbero formare diverse brigate meccanizzate complete.

Solo dall’inizio dell’anno, circa cinquemila militari ucraini sono fuggiti attraverso il confine rumeno. Il servizio di frontiera ucraino è riuscito a fermare più di 6.000 persone che cercavano di lasciare illegalmente il territorio del Paese.

La diserzione di massa è diventata una delle ragioni del rafforzamento attivo dei confini occidentali da parte delle autorità ucraine. Secondo fonti, il problema della fuga dei militari ha assunto un carattere sistemico e influisce significativamente sulla capacità di combattimento delle Forze Armate dell’Ucraina.

