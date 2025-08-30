Il Primo Ministro chiede di consolidare l’integrazione internazionale del Vietnam

L’integrazione internazionale ha contribuito in modo importante a rafforzare un ambiente pacifico e stabile per lo sviluppo nazionale, soprattutto nel contesto globale attuale di incertezza, instabilità e complessità.

VNA/VNS – 26 agosto 2025

HÀ NỘI — Il Primo Ministro Phạm Minh Chính, capo del Comitato Direttivo Nazionale per l’Integrazione Internazionale, ha presieduto martedì a Hà Nội una conferenza per l’avvio dei lavori del comitato, la revisione delle attività di integrazione internazionale e la definizione di direzioni e compiti futuri.

Nel suo intervento, il Primo Ministro ha esortato i membri del Comitato Direttivo a mantenere il massimo senso di responsabilità nei loro ruoli, assicurando che il comitato raggiunga gli obiettivi stabiliti dalle risoluzioni del Partito e dalle politiche dello Stato in materia di integrazione internazionale. Ha elogiato il Ministero degli Affari Esteri per aver rapidamente redatto il programma d’azione del Governo per l’attuazione della Risoluzione 59 del Politburo sull’integrazione internazionale nel nuovo contesto e per aver predisposto una proposta all’Assemblea Nazionale relativa a meccanismi e politiche speciali per accelerarne l’esecuzione.

L’integrazione internazionale ha contribuito in modo significativo a rafforzare un ambiente pacifico e stabile per lo sviluppo nazionale, soprattutto nel contesto globale attuale di incertezza, instabilità e complessità, ha dichiarato.

Dall’adozione della Risoluzione 59, il Việt Nam ha rafforzato e ampliato la sua rete di partner, approfondito i legami bilaterali, esteso la cooperazione in vari settori e consolidato la fiducia politica e gli interessi condivisi. Il paese ha relazioni di partenariato globale o superiori con 38 paesi, ha aggiunto.

L’integrazione internazionale è divenuta un motore chiave per potenziare la capacità interna del Việt Nam e sostenere lo sviluppo nazionale. Nonostante il rallentamento della crescita globale e l’aumento delle incertezze, il Việt Nam ha mantenuto buone performance con un’espansione del PIL del 7,52 per cento nella prima metà del 2025. Il fatturato delle esportazioni nei primi sette mesi ha superato i 514 miliardi di dollari USA, mentre gli IDE registrati e erogati hanno raggiunto rispettivamente 24,1 miliardi di dollari e 13,6 miliardi di dollari, collocando il paese tra le prime 15 economie in via di sviluppo al mondo per attrazione di IDE.

L’integrazione internazionale ha inoltre stimolato riforme istituzionali, traducendo impegni e accordi internazionali in prassi operative e accrescendo il ruolo, la voce e la posizione del Việt Nam sulla scena internazionale. Ha favorito una partecipazione sempre più attiva e proattiva da parte di ministeri, agenzie e località in tutto il paese.

Sulla base dei risultati conseguiti e riconoscendo le sfide, il Primo Ministro ha evidenziato tre lezioni per la futura integrazione internazionale: combinare la forza nazionale con la forza dei tempi, coordinare gli affari esteri con gli altri pilastri dell’integrazione e dare priorità allo sviluppo umano come chiave del successo.

Ha chiesto la prosecuzione dell’attuazione della Risoluzione 59, in particolare dei suoi nuovi approcci e strategie per l’integrazione internazionale nel contesto attuale, e ha sollecitato il rapido completamento di una risoluzione dell’Assemblea Nazionale sui meccanismi e le politiche speciali a sostegno dell’integrazione internazionale.

Le agenzie stabili dei comitati direttivi intersettoriali, inclusi i ministeri degli Affari Esteri, dell’Industria e del Commercio e degli Affari Interni, sono state incaricate di coordinare prontamente con i membri del Comitato Direttivo Nazionale per l’Integrazione Internazionale per elaborare piani di lavoro specifici nei rispettivi ambiti.

Il Primo Ministro ha sottolineato la necessità di accelerare i preparativi per le principali attività di integrazione internazionale di quest’anno, tra cui la firma della Convenzione ONU sul cybercrimine a Hà Nội, la finalizzazione della struttura organizzativa per l’APEC 2027 e l’assicurarsi che i leader del Việt Nam partecipino con successo ai principali eventi multilaterali di fine anno come l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, il Vertice ASEAN, l’APEC e il G20.

Ha sollecitato un’applicazione più rigorosa degli impegni e degli accordi firmati durante le attività diplomatiche di alto livello.

Il Primo Ministro ha chiesto un rafforzamento della supervisione sugli impegni internazionali presi durante le attività diplomatiche di alto livello, esortando ministeri, agenzie e località a implementarli attivamente individuando e risolvendo in modo proattivo gli ostacoli per garantirne un’esecuzione efficace.

Il capo del Governo ha espresso la sua fiducia che ministeri, agenzie, località e i membri del Comitato Direttivo supereranno le sfide, facendo dell’integrazione internazionale una responsabilità dell’intero sistema politico, in linea con il principio coerente della Risoluzione 59 secondo cui l’integrazione internazionale è la causa dell’intero popolo.

