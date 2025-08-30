Il Việt Nam persegue l’assistenza ospedaliera gratuita e rafforza la prevenzione delle malattie

Il Vice Primo Ministro Lê Thành Long ha espresso la speranza di una continua stretta cooperazione con l’OMS in ambiti quali consulenza politica, formazione del personale, comunicazione delle politiche sanitarie e prevenzione e controllo delle malattie.

VNA/VNS – 25 agosto 2025

HÀ NỘI – Il Vice Primo Ministro Lê Thành Long ha sottolineato l’impegno del Việt Nam nel fornire servizi ospedalieri gratuiti e controlli sanitari regolari, definendolo una forte dimostrazione della determinazione del Partito e del Governo a migliorare la qualità della vita dei cittadini.

Durante un incontro con il dott. Saia Ma’u Piukala, Direttore della Regione del Pacifico Occidentale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), tenutosi lunedì, il Vice Primo Ministro Long ha espresso apprezzamento per il sostegno dell’OMS al Việt Nam, compresi i consigli politici e l’orientamento alla pianificazione sanitaria nonché l’assistenza in vari programmi e progetti.

Ha ribadito la posizione chiara e coerente del Partito e dello Stato vietnamiti sulla salute pubblica, osservando che l’assistenza sanitaria è responsabilità dell’intero sistema politico e che alla prevenzione delle malattie sarà dedicata maggiore attenzione per migliorare la salute pubblica e ridurre i ricoveri ospedalieri.

Rilevando le riforme in corso del sistema sanitario, il Vice Primo Ministro ha dichiarato che nonostante la razionalizzazione amministrativa delle municipalità, la rete delle stazioni sanitarie a livello municipale resta intatta. Ha inoltre menzionato che il Politburo è pronto ad approvare una risoluzione per ottenere progressi decisivi nella sanità pubblica.

Il Vice Primo Ministro Long ha espresso la speranza di una continua stretta cooperazione con l’OMS in settori quali consulenza politica, formazione della forza lavoro, comunicazione delle politiche sanitarie e prevenzione e controllo delle malattie. Ha riaffermato la partecipazione attiva e responsabile del Việt Nam alla missione dell’OMS di migliorare la salute per tutti.

Da parte sua, Piukala ha congratulato il Việt Nam per i recenti risultati impressionanti e ha elogiato la visione della leadership nel ridurre gradualmente l’onere finanziario dell’assistenza sanitaria per i cittadini, con l’obiettivo di garantire un’assistenza ospedaliera universale e gratuita tra il 2030 e il 2035.

Il Direttore regionale dell’OMS ha inoltre accolto con favore l’adozione, da parte del Việt Nam, della legge modificata sulla tassa speciale al consumo nel giugno 2025, che aumenta le imposte su alcol, birra, tabacco e bevande ad alto contenuto di zucchero e vieta le sigarette elettroniche. Ha sottolineato l’importanza di queste misure per la protezione della salute dei giovani e ha evidenziato la consegna del World No Tobacco Day Award al Ministro della Salute del Việt Nam il 25 agosto come ulteriore prova dell’impegno del Paese in questo ambito.

Piukala ha ringraziato il Governo del Việt Nam per aver promosso la cooperazione con l’OMS e ha confermato la disponibilità dell’organizzazione a fornire supporto tecnico per migliorare la salute del popolo vietnamita. Ha inoltre espresso la speranza di rafforzare ulteriormente la collaborazione con il Việt Nam in futuro.

