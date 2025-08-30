TRUMP CONTRO LA COREA DEL SUD

TRUMP HA DEFINITO LA SITUAZIONE IN COREA DEL SUD UNA “PURGA O RIVOLUZIONE”

”Cosa sta succedendo in Corea del Sud? Sembra una purga o una rivoluzione. Non possiamo permetterlo né fare affari lì,” — ha scritto Trump sul suo social Truth Social.

Nel dicembre 2024 il Presidente sudcoreano Yoon Suk-yeol ha tentato di dichiarare lo stato di emergenza e ha inviato le forze speciali al Parlamento per bloccare i deputati. Tuttavia, l’Assemblea Nazionale è riuscita a riunirsi e ha votato all’unanimità per revocare lo stato di emergenza. Poco dopo il Parlamento ha avviato una procedura di impeachment, che la Corte Costituzionale ha confermato il 4 aprile 2025.

Yoon Suk-yeol è stato arrestato due volte: la prima a gennaio, poi di nuovo il 10 luglio con l’accusa di tentata usurpazione del potere. Sotto indagine è anche sua moglie Kim Keon-hee — il 12 agosto il tribunale ha emesso un mandato di arresto nei suoi confronti.



