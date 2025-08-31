Benvenuti a LeninGraz: la roccaforte rossa governata dai comunisti austriaci

immagine da Sinisteaineuropa.it

GRAZ, Austria—Benvenuti a LeninGraz! Dal 2021, i comunisti di Graz, la seconda città più grande dell’Austria, hanno sfruttato la politica della lotta di classe per sconfiggere l’estrema destra e conquistare il governo cittadino. Nata dall’incapacità della politica istituzionale di partito di rispondere ai bisogni materiali della classe operaia cittadina, l’ascesa elettorale del Partito Comunista d’Austria (KPÖ) è iniziata anni fa, quando il neoeletto presidente del KPÖ, Ernest Kaltenegger, fu eletto consigliere comunale nel 1998.

Di Lisa Armstrong e Jon Wilson – People’s World

Cavalcò un’ondata di frustrazione nei confronti dell’establishment politico radicato, che si preoccupava poco della sopravvivenza quotidiana, inseguendo invece visioni grandiose, come corteggiare i Giochi Olimpici per farli arrivare in città. Kaltenegger consolidò la sua reputazione quando propose soluzioni pratiche che rispondevano alle urgenti esigenze abitative della gente comune, soluzioni che ora governano la politica abitativa cittadina.

Nei due decenni successivi, gli abitanti di Graz hanno sperimentato in prima persona l’incorruttibilità dei consiglieri comunali comunisti e il loro concreto rispetto delle promesse elettorali. Hanno dimostrato ai cittadini di Graz che, se i comunisti avessero continuato a essere eletti, l’amministrazione cittadina avrebbe potuto avviare politiche che avrebbero effettivamente migliorato la vita dei suoi cittadini. Hanno dimostrato ai cittadini che, come hanno detto loro, “facciamo il nostro lavoro perché siamo comunisti”.

Nel 2021, il KPÖ ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti, ottenendo più seggi nel governo municipale di qualsiasi altro partito. Graz ha anche ottenuto il suo primo sindaco comunista, Elke Kahr. Il KPÖ ha acquisito la capacità di integrare la politica comunista in tutta la città e di spostare il potere dai ricchi e dagli esponenti della politica ai lavoratori.

Kahr è entrata a far parte del KPÖ nel 1983 e si è fatta un nome anche nel campo delle politiche abitative durante il suo mandato in consiglio comunale dal 2005. Come sindaco, Kahr e lo staff del KPÖ hanno applicato il loro approccio incentrato sulle persone alla trasformazione della politica dei trasporti e alla definizione del mandato sanitario a Graz. Kahr ora ricopre incarichi nei settori degli affari sociali, dell’edilizia abitativa, dei giovani e delle famiglie e dello sviluppo economico.

In tutti gli ambiti di governo, i consiglieri comunali comunisti di Graz hanno sviluppato soluzioni marxiste pratiche alle diffuse disuguaglianze del capitalismo. Queste risposte forniscono una rete di servizi a livello sistemico che estende l’assistenza a chiunque ne abbia bisogno.

Per quanto riguarda la questione abitativa, hanno creato una linea telefonica di emergenza per gli inquilini che forniva consulenza legale gratuita per problemi con i proprietari. Hanno sostenuto l’edilizia popolare e costruito migliaia di appartamenti comunali sui terreni acquistati dalla città. Hanno istituito un fondo per la cauzione e sussidi per l’affitto per chi si trovava in difficoltà abitative e hanno ampliato l’assistenza alle persone senza fissa dimora.

Come ha detto Kahr senza mezzi termini a People’s World , “Il mercato immobiliare è un buon esempio di deficit del mercato. Il problema degli alloggi non viene risolto dal mercato”.

Il successo elettorale del KPÖ a Graz è strategico e sicuro. Il partito presenta i suoi candidati apertamente come comunisti con idee popolari. Gli slogan della campagna elettorale del KPÖ confermano i loro metodi: “Aiutare, non parlare!” e “L’impegno politico non è una questione di carriera, ma di cura”. Anche i funzionari comunisti sono all’altezza delle loro aspettative, con un tetto massimo di 1.950 euro (circa 2.060 dollari) su un totale di 6.000 euro. La differenza confluisce nel Fondo Sociale istituito dal KPÖ per finanziare le esigenze dei residenti.

Nel 2021, Miriam Herlicska è stata eletta nel consiglio comunale di Graz. È una dei 15 membri del KPÖ su un totale di 48 consiglieri. È una convinta sostenitrice di una visione socialista per Graz. “Continuano a dirci che a questo ritmo tutte le case popolari saranno edilizia popolare”, ha detto, “e noi rispondiamo loro: sì, è quello che vogliamo: edilizia popolare”.

Quando People’s World le ha chiesto quale consiglio avrebbe dato ai candidati comunisti che si candidano altrove, non ha esitato. “Non nascondete segreti, correte sempre sulla base della verità”, ha detto. “Ad esempio, se non potete permettervi di andarvene da casa dei vostri genitori, correte su questo fatto!”. Il suo secondo punto è correlato: “Candidatevi come una novità: siete una ‘boccata d’aria fresca’, nel linguaggio dei media. Essere comunisti dovrebbe essere in primo piano”.

Herlicska ha esortato i candidati comunisti a evitare di affidarsi esclusivamente ai social media per farsi pubblicità, affermando: “Non cambierete il mondo su quel mezzo”. Ha invece fatto riferimento alle vecchie lezioni apprese dai funzionari eletti del KPÖ a Graz:

“Fatevi vedere per strada a ogni possibile evento, raduno e festival. Affiggete manifesti e adesivi in ​​bella vista. Siamo il partito più presente nelle strade. Parliamo con tutti, che ci votino o meno. Poi diranno ai loro amici: ‘Ho parlato con il comunista’, e questo ci terrà impressi nella mente della gente.”

Una volta che i comunisti sono visibili ai media, ha affermato, i candidati e i membri del partito vengono spesso invitati a dibattiti pubblici su tali questioni.

Anche dopo essere stati eletti, i membri eletti del KPÖ si vantano di essere disponibili e accessibili agli elettori. Ogni membro del KPÖ in carica ha il proprio numero di cellulare pubblicamente disponibile e il sindaco incontra i cittadini ogni sabato e domenica in orari di conversazione aperti. Lo slogan dei consiglieri comunisti – “Lavorare con la gente, non solo per loro” – si riferisce alla loro profonda conoscenza dei problemi affrontati dai loro elettori e alla loro disponibilità a lavorare insieme per trovare soluzioni.

Josef Meszlenyi, responsabile della politica locale del KPÖ nel Land della Stiria, ha descritto i loro metodi fondamentali:

“Iniziate nei settori in cui potete fare la differenza, come i progetti sociali che includono consulenze con assistenti sociali qualificati. Offrite soluzioni concrete: pagate una bolletta, fermate uno sfratto. Dobbiamo fornire loro ciò di cui hanno bisogno quotidianamente. Dobbiamo credere che la loro fiducia nelle piccole questioni porti alla fiducia nelle grandi questioni.”

Un altro consigliere del KPÖ, appartenente al movimento sindacale, Kurt Luttenberger, ha concordato con questo consiglio e lo ha approfondito. “Bisogna essere consapevoli di cosa si può ottenere in base alla carica per cui ci si candida”, ha affermato. Ha poi ricordato come il consiglio comunale di Graz non sia in grado di emanare leggi, per cui ha utilizzato i referendum locali per promuovere la politica nel suo Land, la Stiria.

Luttenberger ha raccontato di come il partito abbia avviato un referendum a livello cittadino di Graz nel 1997, chiedendo se la gente volesse privatizzare l’edilizia popolare, un’iniziativa che sembrava ormai scontata grazie alle politiche neoliberiste ai livelli più alti del governo.

Andarono di persona in persona, porta a porta, raccogliendo firme in tutta la città. Il lavoro dei comunisti diede i suoi frutti quando dimostrarono che l’82% della popolazione non voleva privatizzare gli alloggi. Il loro referendum riuscì a fare pressione sui politici affinché non vendessero case popolari per soldi facili. Due anni fa, presentarono un’altra petizione che cercava di ridurre i crescenti canoni di locazione al parlamento regionale e sfruttarono questa battaglia per ottenere seggi a livello regionale e federale.

Come disse Luttenberger: “I comunisti di Graz ascoltano i dolori del popolo”.

Un ulteriore consiglio di Herlicska è stato del tutto pratico: “Affidatevi ai giovani e collaborate con i giovani che si candidano alle elezioni. E, quando discutete con altri politici, siate rispettosi, educati e sicuri di voi stessi”.

Tutti nel KPÖ hanno sottolineato l’importanza di sviluppare un giornale di partito che rimanga indipendente dai media aziendali. Ogni famiglia riceve per posta lo Stadtblatt , un quotidiano cittadino di Graz pubblicato dal KPÖ cinque o sei volte l’anno, con un’edizione speciale che comunica i risultati della riunione annuale del consiglio di stato.

La storia della rinascita comunista a Graz si sta diffondendo in altre città austriache, nonostante l’ascesa della destra a livello nazionale. Salisburgo, Linz e Innsbruck hanno tutte visto notevoli progressi per i comunisti durante le elezioni del 2023 e del 2024. La loro strategia è stata quella di concentrarsi sulle aree che hanno già un’idea di cosa rappresenti il ​​KPÖ, così come su quelle con bassa affluenza alle urne, per offrire una vera alternativa ai residenti disgustati dalla politica di sempre.

A Vienna, sempre più persone esprimono un voto di protesta contro la destra a favore dei candidati comunisti. In precedenza, votavano per i socialdemocratici, ma la forza del KPÖ e la sua visione di cambiamento rendono i comunisti candidati più validi.

I socialdemocratici sono attualmente in coalizione con la destra, ha detto Herlicska, “perché è più facile per loro essere un partito che non fa nulla. Hanno un ruolo amministrativo, non un programma politico. Alle elezioni del 2021, abbiamo ricevuto i voti di persone che avrebbero votato per il Partito della Libertà di destra perché siamo il partito della protesta”.

Dopo la vittoria alle elezioni del 2021, Herliscka e Luttenberger hanno descritto come la destra e i socialdemocratici nei media abbiano cercato di rilanciare l’anticomunismo, ma con scarso successo. “Ma questo non significa che l’anticomunismo nei media sia sempre infruttuoso. Può persistere. Cercano anche di non parlare dei comunisti, qualcosa che dobbiamo combattere essendo ovunque sulle questioni e nell’opinione pubblica. Ad esempio, dopo il 2021, un articolo su un quotidiano mainstream diceva: ‘Il loro successo non ha nulla a che fare con il fatto che siano comunisti’. E nella pagina successiva, un articolo affermava: ‘Il KPÖ è un partito comunista terrificante!’”

Il giornale ha cercato di avere entrambe le cose: il comunismo è inutile, ed è terribile. “Nessuno ci credeva, grazie al forte sostegno al sindaco e ai membri del consiglio comunale”. La loro storia illustra una lezione che Kahr ha imparato: “Le persone votano per le persone. Devono essere in grado di associare volti e nomi a un partito. Questa convinzione ha talvolta irritato il KPÖ, perché alcuni credono che i programmi siano sufficienti”.

Il successo elettorale del KPÖ a Graz deriva dalla consapevolezza che le idee comuniste basate sulla lotta di classe sono popolari e che una campagna vincente deve guadagnarsi la fiducia del popolo lavorando con il popolo. Per il KPÖ , le campagne politiche iniziano nelle strade, ascoltando e poi sviluppando soluzioni concrete. Una politica di sacrificio – che si tratti di pagare una bolletta o di guidare la lotta per fermare uno sfratto – accompagna la lotta quotidiana dei lavoratori, sia a livello personale che comunale.

Anche altri partiti comunisti in tutto il mondo hanno ottenuto successi a livello municipale e regionale, conducendo campagne incentrate sulle persone. La strategia di Graz si basa su questi insegnamenti e offre una serie di strategie elettorali contemporanee, guidate dalla missione politica di un partito comunista che ha al centro le esigenze e i valori della classe operaia