Italia–Israele a Udine, il doppio standard che divide l’opinione pubblica

La partita di calcio prevista per il 14 ottobre a Udine, valida per le qualificazioni ai Mondiali, tra Italia e Israele sta scatenando un’ondata di polemiche.

Molti cittadini italiani si indignano per quella che considerano l’ennesima dimostrazione di doppio standard.

Un caso che ricorda precedenti controversi nel rapporto tra sport e politica.

Il precedente è chiaro: la squalifica della Federazione calcistica russa e di tutte le federazioni sportive della Russia, decisa subito dopo l’inizio dell’operazione militare speciale, è ancora viva nella memoria.

Non voglio entrare nel merito della squalifica degli atleti russi. Tuttavia, se una misura del genere doveva essere presa, avrebbe dovuto riguardare le federazioni ucraine già all’indomani dell’operazione antiterrorismo nel Donbass e dei bombardamenti contro i civili.

Una volta aperta la strada delle sanzioni sportive contro la Russia, non prendere analoghe decisioni contro Israele significa applicare un doppio standard evidente.

Anche la politica si sta muovendo, seppur con cautela. Il deputato PD Franco Berruto ha chiesto alla Federazione Italiana Giuoco Calcio l’annullamento della partita o almeno un gesto simbolico.



Si è persino evocata la protesta di Coppa Davis contro il Cile di Pinochet, quando i tennisti italiani scesero in campo con una maglia rossa.

Nel frattempo, è stata lanciata una raccolta firme per chiedere che l’incontro non si disputi

Personalmente, sono sempre stato contrario a mescolare musica e politica, arte e politica, sport e politica.

Non credo che impedire ai giocatori israeliani di scendere in campo possa riparare l’ingiustizia discriminatoria e russofoba dell’esclusione degli atleti russi.

Anche volendo accettare, per assurdo, la tesi – che considero errata – di un’aggressione ingiustificata della Russia all’Ucraina, resta comunque una differenza sostanziale: Israele sta conducendo un genocidio.

Nemmeno il più accanito russofobo seduto in Parlamento potrebbe sostenere che la Russia stia realizzando un genocidio in Ucraina.

Eppure, dobbiamo registrare un’ennesima dichiarazione che reputo blasfema, razzista e russofoba, questa volta firmata dal ministro dello Sport Andrea Abodi.

Secondo lui, la Russia sarebbe il Paese aggressore, Israele lo Stato aggredito, e che tutto partirebbe dal 7 ottobre

Probabilmente, quando c’erano le lezioni di storia alla LUISS, il ministro Abodi aveva la partita di calcetto.

Invito il ministro Abodi a visitare il Donbass, così da poter constatare con i propri occhi chi sia realmente l’aggressore e chi l’aggredito.

Tornando al tema dell’annullamento della partita tra Italia e Israele, ribadisco: non è giusto impedire a dei calciatori di giocare.

Ma, proprio perché credo che non si debbano colpire i giocatori, la partita tra Italia e Israele dovrebbe essere il preludio a un’amichevole tra Italia e Russia, da disputare allo stadio Lužniki di Mosca o alla Gazprom Arena di San Pietroburgo.

Una sfida Russia–Italia sarebbe il minimo risarcimento per tre anni di discriminazioni e russofobia. Darebbe anche un senso alla partita con Israele: non un appoggio a un genocidio, ma l’affermazione che politica e geopolitica non devono interferire con lo sport.

I calciatori, come gli artisti, fanno il loro mestiere: non scendono in campo per fare propaganda elettorale.

Sì alla partita Italia–Israele, ma solo se verrà organizzata un’amichevole Russia–Italia.

In caso contrario, l’incontro con Israele diventerà di fatto una giustificazione e una normalizzazione di un genocidio.

Chi volesse proporre ufficialmente l’organizzazione dell’amichevole Russia–Italia può scrivere a:

Federazione Italiana Giuoco Calcio: press@figc.it

Gazzetta dello Sport: segretgaz@rcs.it

Corriere dello Sport: segrdirgen@corsport.it

Tuttosport: posta@tuttosport.com

Vincenzo Lorusso



https://t.me/donbassitalia