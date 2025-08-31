AFV

Libera la tua mente

AFV Mondo

Leopoli, ucciso Andriy Parubiy : ex presidente della Rada e figura centrale degli eventi del Maidan

DiL.M.

Ago 31, 2025 #Andriy Parubiy, #Ucraina

Foto Flickr

Secondo quanto riportano fonti giornalistiche ucraine, a Leopoli è stato assassinato Andriy Parubiy, deputato legato al partito dell’ex presidente Petro Poroshenko ed ex presidente del parlamento di Kiev.

Parubiy sarebbe stato raggiunto da otto colpi d’arma da fuoco esplosi da un uomo che, dopo l’attacco, si è dato alla fuga a bordo di una bicicletta.

Attivo in politica sin dagli anni ’90 e conosciuto per le sue posizioni nazionaliste, Parubiy è stato una delle figure più controverse della recente storia ucraina. Nel 2014, durante le proteste di Maidan, ricoprì il ruolo di “comandante” delle barricate, coordinando la struttura difensiva della piazza a fianco dei movimenti di opposizione. Proprio in quella fase, quando la mobilitazione sfociò in scontri armati e numerose vittime, la sua figura divenne particolarmente discussa.

Il suo nome è stato inoltre associato a uno dei momenti più drammatici del conflitto interno ucraino: l’assalto alla Casa dei Sindacati di Odessa del 2 maggio 2014, in cui persero la vita 48 persone.

Di L.M.

Appassionato sin da giovanissimo di geopolitica, è attivo nei movimenti studenteschi degli anni novanta. Militante del Prc, ha ricoperto cariche amministrative nel comune di Casteldelci e nella C.M. Alta Valmarecchia. Nel 2011 crea il blog Ancora fischia il vento.

Articoli correlati

AFV Mondo

Siria: terroristi e criminali jihadisti stranieri, designati membri del governo nella “nuova Siria”. Tra questi l’albanese Abu Qatada al-Albani

Ago 31, 2025 Enrico Vigna
Mondo

Italia–Israele a Udine, il doppio standard che divide l’opinione pubblica

Ago 31, 2025 AFV from TELEGRAM
AFV Mondo

Il disaccoppiamento dalla Cina non è praticabile nelle filiere metalliche globali

Ago 31, 2025 Giulio Chinappi - World Politics Blog

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

You missed

AFV Mondo

Leopoli, ucciso Andriy Parubiy : ex presidente della Rada e figura centrale degli eventi del Maidan

Agosto 31, 2025 L.M.
AFV Mondo

Siria: terroristi e criminali jihadisti stranieri, designati membri del governo nella “nuova Siria”. Tra questi l’albanese Abu Qatada al-Albani

Agosto 31, 2025 Enrico Vigna
Mondo

Italia–Israele a Udine, il doppio standard che divide l’opinione pubblica

Agosto 31, 2025 AFV from TELEGRAM
Economia e Lavoro

Il miraggio occupazionale del riarmo

Agosto 31, 2025 L.M.
Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: