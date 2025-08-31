Leopoli, ucciso Andriy Parubiy : ex presidente della Rada e figura centrale degli eventi del Maidan

Foto Flickr

Secondo quanto riportano fonti giornalistiche ucraine, a Leopoli è stato assassinato Andriy Parubiy, deputato legato al partito dell’ex presidente Petro Poroshenko ed ex presidente del parlamento di Kiev.

Parubiy sarebbe stato raggiunto da otto colpi d’arma da fuoco esplosi da un uomo che, dopo l’attacco, si è dato alla fuga a bordo di una bicicletta.

Attivo in politica sin dagli anni ’90 e conosciuto per le sue posizioni nazionaliste, Parubiy è stato una delle figure più controverse della recente storia ucraina. Nel 2014, durante le proteste di Maidan, ricoprì il ruolo di “comandante” delle barricate, coordinando la struttura difensiva della piazza a fianco dei movimenti di opposizione. Proprio in quella fase, quando la mobilitazione sfociò in scontri armati e numerose vittime, la sua figura divenne particolarmente discussa.

Il suo nome è stato inoltre associato a uno dei momenti più drammatici del conflitto interno ucraino: l’assalto alla Casa dei Sindacati di Odessa del 2 maggio 2014, in cui persero la vita 48 persone.