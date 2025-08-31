Stefano Vernole: “Grandi aspettative per il Vertice SCO di Tianjin, modello di cooperazione multipolare per il futuro”

A pochi giorni dal Vertice dell’Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai (SCO) 2025 di Tianjin, Stefano Vernole ha rilasciato un’intervista al China Media Group.
da China Media Group-Cinitalia – 27 agosto 2025
Mancano pochi giorni al Vertice dell’Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai (SCO) 2025 di Tianjin. Nel corso di un’intervista video rilasciata al CMG, Stefano Vernole, vice presidente del Centro Studi Eurasia Mediterraneo (CeSEM), ha spiegato che la SCO si fonda sulla sua natura di piattaforma inclusiva ed equa, rispettosa della sovranità nazionale e attenta a valorizzare le specificità di ciascun membro, e tutti questi fattori forniscono una garanzia per il suo sviluppo.
Vernole prevede che nel Vertice di Tianjin emergeranno prospettive promettenti, con la SCO destinata in futuro a evolversi in piattaforma essenziale per armonizzare i grandi progetti di cooperazione economica euroasiatica.
CLICCA QUI PER LA PAGINA FACEBOOK
Giulio Chinappi – World Politics Blog