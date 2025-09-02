Cosa dovrebbe imparare Washington dalla sospensione, da parte di più Paesi, delle spedizioni di pacchi verso gli USA?

La sospensione del regime di esenzione doganale per i pacchi di basso valore da parte degli Stati Uniti e il blocco delle spedizioni internazionali mettono in luce i rischi della politicizzazione del commercio: serve cooperazione multilaterale, non misure unilaterali che danneggiano consumatori e piccole imprese.

Global Times – 30 aprile 2025

La turbolenza all’interno del sistema commerciale globale continua senza sosta. Da venerdì, gli Stati Uniti hanno sospeso il trattamento duty-free per i pacchi importati del valore di 800 dollari o meno. Questo regime — originariamente concepito per facilitare e favorire l’e-commerce transfrontaliero e i consumatori statunitensi — è stato improvvisamente cancellato, segnando un’escalation significativa nella politica tariffaria statunitense. I servizi postali di oltre 20 Paesi hanno già sospeso le spedizioni di pacchi diretti verso gli Stati Uniti. PostEurop avverte che l’attuazione delle tariffe e i meccanismi di cooperazione presentano «mancanza di chiarezza». Un dirigente senior della società globale di logistica statunitense ePost Global ha dichiarato senza mezzi termini che «i clienti saranno molto scioccati». L’Unione Postale Universale, agenzia specializzata delle Nazioni Unite, ha scritto al Segretario di Stato degli USA per trasmettere le preoccupazioni degli Stati membri riguardo alle perturbazioni operative.

Il fatto che l’esenzione doganale per i pacchi di basso valore esista dal 1938 la dice lunga sui grandi benefici che ha apportato ai consumatori statunitensi e a innumerevoli piccole imprese come misura di facilitazione commerciale. Nel lungo periodo, una vasta gamma di beni di consumo a basso costo è entrata nel mercato statunitense grazie a questa politica, soddisfacendo i bisogni delle famiglie ordinarie e delle piccole e medie imprese. Le statistiche mostrano che il numero di pacchi di basso valore negli Stati Uniti è quasi decuplicato, passando da 139 milioni nell’esercizio 2015 a 1,36 miliardi nel 2024 — cifra che riflette la domanda reale e sostanziale dei consumatori statunitensi e delle tante piccole imprese che si affidano alla spedizione diretta transfrontaliera. The Washington Post osserva che questa misura scarica più oneri sulle famiglie ordinarie e sulle piccole imprese, invece di colpire realmente la concorrenza sleale. Oggi non solo i consumatori statunitensi perderanno l’accesso a beni di qualità e di ampia scelta, ma anche i piccoli venditori si troveranno in difficoltà. La dura realtà è questa: «O si aumentano i prezzi, o si perdono gli ordini».

Secondo uno studio pubblicato da ricercatori del National Bureau of Economic Research, il 73 percento del consumo di corrispondenza diretta transfrontaliera nelle aree più povere degli Stati Uniti ricade sotto le «piccole esenzioni». La completa rimozione della «piccola esenzione» imporrebbe una pressione sui costi compresa tra 11 e 13 miliardi di dollari per i consumatori statunitensi.

Allo stesso tempo, alcune piccole e medie imprese statunitensi che dipendono dall’importazione di beni intermedi in piccoli pacchi per l’assemblaggio — che operano già su margini ridotti e con scarsa resilienza al rischio — si trovano ora a fronteggiare un aumento dei costi. Questi gruppi gravemente colpiti non rappresentano affatto una parte marginale dell’economia e della società degli USA. I dati dell’Ufficio del Rappresentante Commerciale degli Stati Uniti mostrano che le piccole imprese sono una spina dorsale dell’economia statunitense, avendo creato due terzi di tutti i nuovi posti di lavoro nelle ultime decadi. Adottando misure di questo tipo, gli Stati Uniti di fatto rinchiudono i loro settori di mercato più dinamici in una gabbia tariffaria, infliggendo danni autoinflitti sotto la bandiera dell’«interesse nazionale».

I fatti hanno dimostrato più volte che l’essenza del commercio internazionale è il vantaggio reciproco, e che scambi e reciprocità generano prosperità condivisa. La recente sospensione delle consegne di pacchi verso gli Stati Uniti da parte di più Paesi è una chiara riflessione di come l’unilateralismo e il protezionismo finiscono per nuocere ad entrambe le parti.

Il panorama commerciale globale si è formato attraverso anni di aggiustamenti, dando luogo a una rete strettamente intrecciata di cooperazione. Il flusso bidirezionale di merci, l’allocazione dei fattori produttivi e i risultati reciprocamente vantaggiosi del commercio rafforzano questa rete e sostengono la stabilità delle catene di fornitura e produzione globali. L’enorme numero di piccoli pacchi che affluisce negli Stati Uniti è esso stesso un prodotto della globalizzazione economica.

Né tariffe eccessivamente alte né altre politiche protezionistiche di «corto raggio e recinzioni alte» possono cancellare la domanda esistente tra partner commerciali; esse danneggeranno soltanto le catene di approvvigionamento globali e arrecheranno danno anche agli Stati Uniti.

Le misure tariffarie di Washington contraddicono le leggi economiche e minano le regole consolidate, e ora si stanno scontrando con un crescente contraccolpo. Recentemente la Francia ha chiesto una valutazione di misure retributive contro le aziende digitali statunitensi; anche l’India ha adottato misure restrittive per esprimere la propria opposizione alle politiche tariffarie degli USA.

Secondo quanto riportato dai media, il governo brasiliano ha iniziato a prendere in considerazione misure commerciali retributive contro gli Stati Uniti. Più gli Stati Uniti abuseranno delle tariffe, maggiore sarà il riscontro e la resistenza che incontreranno a livello globale. Come ha scritto The Guardian, invece di usare le tariffe come «strumento di coercizione economica», gli USA le impugnano come «arma politica». Le tariffe stanno «rimodellando le vecchie alleanze» mentre il Sud del mondo «traccia il proprio percorso».

Quel che il mondo necessita sono ponti di cooperazione, non recinti ristretti. Un ambiente commerciale internazionale stabile è la condizione preliminare per la crescita e lo sviluppo globali e rappresenta anche la base della prosperità americana stessa. La sospensione delle consegne di pacchi verso gli Stati Uniti da parte di più Paesi, insieme all’ondata recente di risposte internazionali alle politiche tariffarie statunitensi, costituisce una lezione pratica e palese. Se Washington desidera davvero «rendere l’America di nuovo grande», dovrebbe collaborare con gli altri Paesi per salvaguardare il sistema commerciale internazionale e le opportunità globali di sviluppo.

