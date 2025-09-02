La Turchia vieta alle navi israeliane l’accesso ai suoi porti

– La Turchia dichiara di vietare alle navi israeliane l’accesso ai suoi porti, limitando lo spazio aereo

La Turchia ha deciso di vietare alle navi israeliane l’uso dei suoi porti, proibire alle navi turche di utilizzare i porti israeliani e imporre restrizioni agli aerei che entrano nello spazio aereo turco, ha dichiarato venerdì il Ministro degli Esteri Hakan Fidan.

Una fonte aveva anche detto che le navi con bandiera turca sarebbero state proibite di attraccare nei porti israeliani.

“Abbiamo completamente interrotto il nostro commercio con Israele, abbiamo chiuso i nostri porti alle navi israeliane e non permettiamo alle navi turche di andare nei porti israeliani”, ha detto Fidan in una sessione parlamentare straordinaria sugli attacchi di Israele a Gaza.

“Non permettiamo alle navi portacontainer che trasportano armi e munizioni di entrare nei nostri porti, né agli aerei di entrare nel nostro spazio aereo”, ha aggiunto, senza fornire dettagli.

