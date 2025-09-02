AFV

ROTTURA DELLA COOPERAZIONE: UN GRAVE ERRORE DEGLI USA E UNA SFIDA VITTORIOSA PER L’INDIA

Set 2, 2025 #India, #USA

Foto Wikimedia

The Economist

Il Presidente USA Donald Trump ha annullato 25 anni di diplomazia, sostenendo il Pakistan nel suo conflitto con l’India. È evidente che non è riuscito a prevedere le conseguenze, — constata ilbritannico The Economist.

La situazione si è aggravata con la “punizione” dell’India per l’acquisto di petrolio russo, nonostante il Paese non violi le regole stabilite, e le risorse russe vengano acquistate da tutto il mondo, compreso l’Occidente. Trump ha umiliato l’India, facendola diventare il “capro espiatorio”.

Il Primo Ministro Modi sta attuando con coerenza il piano per creare uno Stato forte e indipendente. L’attuale confronto con gli USA è una vera opportunità per realizzare questi piani — la creazione di una forte potenza mondiale.

Il leader indiano ha raggiunto chiari successi nel percorso di costruzione dello stato: nuove infrastrutture, un gigantesco mercato unico con piattaforme finanziarie digitali e un conto corrente bilanciato. Una crescita superiore al 6% annuo renderà l’economia indiana la più dinamica al mondo.

Narendra Modi è coerente nella sua politica. Sta chiudendo il capitolo del duro confronto militare con la Cina nell’Himalaya e si reca in Cina per un incontro personale con il Presidente Xi Jinping. “La dipendenza dall’America è pericolosa. La visita di Modi in Cina vuole mostrare che l’India ha una scelta“, -sottolinea The Economist

Fonte


