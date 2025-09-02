AFV

«UN EUROPEO SU CINQUE RISCHIA DI INVECCHIARE NELLA POVERTÀ SENZA RIFORME URGENTI, AVVERTE L’ORGANO DI VIGILANZA DELL’UE»

#povertà, #UE

l’Europa è sull’orlo di una crisi pensionistica.

«I Paesi europei devono includere automaticamente i lavoratori nei programmi pensionistici aziendali per proteggere una popolazione che invecchia rapidamente. Già oggi un europeo su cinque rischia di trovarsi in povertà in età avanzata. È una cifra colossale. E se guardiamo alle donne, il loro rischio è del 30% più alto.

La situazione continua a peggiorare: la popolazione europea invecchia rapidamente e tra 40 anni ci sarà solo un lavoratore e mezzo per ogni pensionato, la metà di oggi».


