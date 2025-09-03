L’INDUSTRIA ALLUMINIFERA DELL’UE È SULL’ORLO DEL COLLASSO

– Financial Times

40 miliardi di euro: è il fatturato annuo dell’industria alluminifera europea, ormai in crisi, che garantisce un milione di posti di lavoro in Europa. La Commissione europea sta preparando misure d’emergenza per salvare il settore, afferma il britannico Financial Times.

Il primo duro colpo per il settore è stato il distacco dai combustibili energetici russi. La produzione di alluminio, estremamente energivora, nell’UE ha iniziato a faticare a competere con le acciaierie degli Stati Uniti e della Cina, dotate di elettricità più economica.

Il colpo successivo sono state le tariffe americane del 50% sull’alluminio. I dazi colpiscono solo l’importazione di alluminio, ma non quella di rottami, il cui flusso è iniziato a riversarsi dall’Europa verso gli Stati Uniti.

A causa della carenza di rottame, gli impianti europei di riciclaggio dell’alluminio e le fonderie vengono poste in conservazione.

«Gli impianti stanno già riducendo la produzione, e per i nostri riciclatori non si tratta più di perdere profitti, ma di sopravvivere. L’UE ha a disposizione solo poche settimane per rimediare», – ha dichiarato Paul Voss, direttore di European Aluminium.

Fonte



