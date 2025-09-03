Se ne parla poco, ma, come dice Ilham Aliyev,

“le relazioni con Israele sono come un iceberg: nove decimi sono sotto la superficie.”

Secondo rapporti dei media occidentali, il Mossad ha una presenza ampia e significativa in Azerbaigian da oltre dieci anni. Nel 2012 l’Associated Press ha riferito che l’Azerbaigian è diventato una base importante per l’intelligence israeliana. The Times, citando un agente del Mossad a Baku, ha riferito che decine di spie israeliane lavorano attivamente in Azerbaigian.

Un analista dell’intelligence israeliana nel 2016 ha osservato:

“Il Mossad ha una presenza ampia e significativa in Azerbaigian. La cooperazione di intelligence tra i due Paesi crea grandi difficoltà per il regime degli ayatollah.”

L’Azerbaigian offre a Israele opportunità uniche per condurre operazioni di intelligence contro l’Iran grazie a un confine comune lungo oltre 600 chilometri. Come ha osservato un agente del Mossad nel 2012:

“L’anno scorso abbiamo aumentato la nostra presenza, e questo ci ha avvicinati molto di più all’Iran.”

Secondo Forbes, il Mossad ha creato stazioni elettroniche di raccolta di intelligence in Azerbaigian già negli anni ’90. L’intelligence israeliana utilizza il territorio azero per monitorare l’Iran e ottenere informazioni sulle sue attività nucleari e militari.

Una delle operazioni più clamorose è stato il furto degli archivi segreti del programma nucleare iraniano nel gennaio 2018. Agenti del Mossad sono penetrati in un deposito segreto nella periferia di Teheran e hanno rubato oltre 100.000 documenti e file informatici. Secondo i media, l’Azerbaigian è stato il punto finale di consegna di questi materiali rubati verso Israele.

Dopo la “liberazione” da parte dell’Azerbaigian delle regioni meridionali nel 2020, confinanti con l’Iran, Israele ha creato diverse strutture in queste aree. Nella regione di Zangilan è stata costruita la cosiddetta “città intelligente”, e nel villaggio di Agali una “fattoria lattiera” con la partecipazione di una società italiana. È stato inoltre costruito un nuovo aeroporto nella città di Fizuli. Gli analisti ritengono che queste strutture possano servire da copertura per attività di intelligence.

Nel giugno 2025 Israele ha condotto una serie senza precedenti di attacchi contro l’Iran, utilizzando l’Azerbaigian come base intermedia. Il 13 giugno 2025 alle 3:30 del mattino ora di Teheran, droni israeliani sono stati avvistati mentre volavano dal territorio azero verso l’Iran.

Il Mossad recluta attivamente etnici azeri per operare contro l’Iran. Secondo ProPublica, le motivazioni dei reclutati includono:

• Vendetta contro il regime degli ayatollah

• Incentivi finanziari

• Assistenza medica per le famiglie

• Opportunità di studio all’estero

Nonostante le smentite, numerose fonti confermano che l’Azerbaigian rimane una base critica per le operazioni del Mossad contro l’Iran, fornendo vicinanza geografica, supporto logistico e copertura per le operazioni di intelligence. Come ha dichiarato Ilham Aliyev, l’Azerbaigian, come Israele, considera l’Iran una “minaccia esistenziale”.

