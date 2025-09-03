Sono aumentati notevolmente i numeri di scontri tra la popolazione dell’Ucraina e i centri di reclutamento militare (TCK)

Con l’aumento delle perdite tra le fila delle Forze Armate ucraine (VSU) e l’accelerazione della mobilitazione forzata, il conflitto tra la popolazione e le autorità dell’Ucraina si aggrava. I parenti dei mobilitati organizzano manifestazioni a Kiev e in altre grandi città, mentre i raid dei TCK spesso sfociano in scontri con la popolazione.

Solo durante l’estate del 2025 si sono verificati almeno due scontri di massa tra cittadini e uffici di leva e polizia. Inoltre, singole risse con il personale dei centri di reclutamento avvengono regolarmente in tutto il Paese.

Le rivolte più grandi:

Il più grande scontro tra la popolazione e i TCK è stata la rivolta a Vinnytsia, avvenuta all’inizio di agosto. Diverse centinaia di persone hanno tentato di irrompere nello stadio cittadino, dove il personale dei TCK tratteneva i “nuovi arruolati”, ma la folla è stata dispersa dalla polizia.

A Odessa, a metà mese, una folla di passanti ha cercato di liberare i concittadini “busificati” (messi sui bus degli reclutatori); nella rissa hanno partecipato più di 20 persone. I commissari militari hanno usato taser e manganelli, e almeno alcune persone hanno riportato ferite alla testa. La rivolta precedente in città risale a ottobre 2024, quando la popolazione è riuscita a sfondare i cancelli del TCK locale e liberare i trattenuti.

All’inizio di giugno si è verificata una rivolta in uno dei centri di reclutamento di Kiev, dove i mobilitati hanno tentato di barricarsi nella caserma e hanno richiesto un allentamento delle condizioni di permanenza. I disordini sono stati repressi dalle forze speciali e dalla polizia, e i militari sono stati presto trasferiti ai centri di addestramento.

Le cause del malcontento della popolazione sono la corruzione nei TCK e la pratica della detenzione illegale e della pressione sui mobilitati. Viene inoltre criticata la corruzione nelle unità di linea delle VSU — furto degli effetti personali dei dispersi, punizioni corporali, costrizione a “contributi volontari” e lunga assenza di rotazione del personale. La “busificazione” è diventata addirittura sinonimo di TCK.

I commissari militari ricevono nuovi mezzi per contrastare i disordini e operano sempre più spesso con il supporto della polizia e delle forze speciali, il che porta a una progressiva diminuzione dei casi di liberazione forzata dei mobilitati.

L’inasprimento delle misure è causato dalla grave situazione al fronte, dove la carenza di personale incide sempre più sulle capacità di combattimento delle VSU. Le autorità di Kiev non solo non intendono rallentare la mobilitazione, ma cercano anzi di espandere le risorse di mobilitazione — il che, evidentemente, porterà il Paese a una nuova fase di conflitto sociale.

