AFV

Libera la tua mente

AFV Mondo

Xi Jinping: “La Cina sarà sempre un partner affidabile dell’ONU”

DiGiulio Chinappi - World Politics Blog

Set 3, 2025 #Antonio Guterres, #Cina, #Onu, #Xi Jinping

In un incontro a Tianjin con il Segretario generale ONU António Guterres, il Presidente Xi Jinping ha assicurato che la Cina resterà un partner affidabile dell’ONU, proponendo di rafforzare il multilateralismo, sostenere la centralità dell’ONU e riformare la governance globale.

Xinhua – 30 agosto 2025

La Cina sarà sempre un partner affidabile delle Nazioni Unite (ONU), ha detto il Presidente cinese Xi Jinping durante un incontro con il Segretario generale dell’ONU António Guterres nella città portuale di Tianjin, sabato.

La Cina è disposta ad approfondire la cooperazione con l’ONU, a sostenere il ruolo centrale delle Nazioni Unite negli affari internazionali e a farsi carico congiuntamente della responsabilità di salvaguardare la pace mondiale e promuovere lo sviluppo e la prosperità, ha dichiarato il Presidente Xi a Guterres, giunto a Tianjin per partecipare al Vertice della SCO 2025.

Rilevando che quest’anno ricorre l’80° anniversario della vittoria nella Guerra Mondiale Antifascista e l’80° anniversario della fondazione delle Nazioni Unite, Xi ha affermato che la storia ha dimostrato come multilateralismo, solidarietà e cooperazione siano la risposta corretta alle sfide globali.

Xi ha esortato a ripristinare l’autorità e la vitalità dell’ONU nelle nuove circostanze, affinché l’organizzazione possa servire come principale piattaforma per tutti i Paesi per coordinare azioni e affrontare insieme le sfide.

In un mondo di profondi cambiamenti senza precedenti in un secolo, la Cina ha fornito stabilità e certezza e continuerà a portare nuove opportunità al mondo con il suo nuovo sviluppo, ha affermato Xi.

Con il multilateralismo, il diritto internazionale e l’autorità dell’ONU attualmente messi alla prova, il Segretario generale António Guterres ha dichiarato che l’architettura della governance internazionale necessita urgentemente di riforme, e che è giunto il momento di rinnovare l’aspirazione originaria e i valori con cui l’ONU fu istituita 80 anni fa.

Definendo la Cina una pietra angolare nella difesa del multilateralismo, Guterres ha aggiunto che l’ONU è pronta a rafforzare la cooperazione con la Cina per promuovere la multipolarità mondiale, aumentare la rappresentanza dei Paesi in via di sviluppo e consentire all’ONU di svolgere un ruolo più ampio negli affari internazionali.

All’incontro hanno partecipato alti funzionari quali Cai Qi, Wang Yi e Chen Min’er.

CLICCA QUI PER LA PAGINA FACEBOOK

Giulio Chinappi – World Politics Blog

Di Giulio Chinappi - World Politics Blog

Giulio Chinappi è nato a Gaeta il 22 luglio 1989. Dopo aver conseguito la maturità classica, si è laureato presso la facoltà di Scienze Politiche dell’Università “La Sapienza” di Roma, nell’indirizzo di Scienze dello Sviluppo e della Cooperazione Internazionale, e successivamente in Scienze della Popolazione e dello Sviluppo presso l’Université Libre de Bruxelles. Ha poi conseguito il diploma di insegnante TEFL presso la University of Toronto. Ha svolto numerose attività con diverse ONG in Europa e nel Mondo, occupandosi soprattutto di minori. Ha pubblicato numerosi articoli su diverse testate del web. Nel 2018 ha pubblicato il suo primo libro, “Educazione e socializzzione dei bambini in Vietnam”, Paese nel quale risiede tuttora. Nel suo blog World Politics Blog si occupa di notizie, informazioni e approfondimenti di politica internazionale e geopolitica.

Articoli correlati

Mondo

Sabotaggio all’aereo di von der Leyen, nessuna prova ma i media hanno deciso: è stato Putin

Set 3, 2025 L.M.
AFV Mondo

Seoul tra l’alleanza militare con Washington e il partenariato commerciale con Pechino

Set 3, 2025 Giulio Chinappi - World Politics Blog
Economia e Lavoro Mondo

La guerra necessaria ad allungare l’agonia del capitalismo

Set 3, 2025 L.M.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

You missed

Mondo

Sabotaggio all’aereo di von der Leyen, nessuna prova ma i media hanno deciso: è stato Putin

Settembre 3, 2025 L.M.
AFV Mondo

Seoul tra l’alleanza militare con Washington e il partenariato commerciale con Pechino

Settembre 3, 2025 Giulio Chinappi - World Politics Blog
Economia e Lavoro Mondo

La guerra necessaria ad allungare l’agonia del capitalismo

Settembre 3, 2025 L.M.
Mondo

UCRAINA STA MATURANDO UNA RIVOLTA?

Settembre 3, 2025 AFV from TELEGRAM
Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: