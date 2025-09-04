Pepe Escobar – A Tianjin si balla al ritmo multipolare

di Pepe Escobar

[Traduzione a cura di: Nora Hoppe]

E, oh, che spettacolo è stato! Un ballo pan-asiatico, pan-Eurasia, crossover del Sud Globale, con la scintillante dinamo Tianjin come sfondo, goduto come tale dalla stragrande maggioranza del pianeta, mentre ha prevedibilmente generato cascate di uva acerba tra l’Occidente frammentato – dall’onnipotente Impero del Caos alla Coalizione dei Chihuahua Sdentati.

La storia registrerà che, per quanto i BRICS siano finalmente saliti alla ribalta al vertice di Kazan nel 2024, l’OCS ha replicato la mossa al vertice di Tianjin nel 2025.

In mezzo a una festa di momenti salienti – difficile da superare Putin e Modi che camminano mano nella mano – questo è stato, ovviamente, il ballo dell’MC, Xi. I RIC originali (Russia, India, Cina), come concettualizzati dal Grande Primakov alla fine degli anni ’90, erano finalmente tornati in gioco, insieme.

Ma è stato Xi a stabilire personalmente le linee guida principali – proponendo nientemeno che un nuovo modello di Governance Globale, completo di importanti ramificazioni come un ritorno allo sviluppo dell’OCS, che dovrebbe integrare la NDB dei BRICS, così come una stretta cooperazione nell’intelligenza artificiale in contrasto con il tecno-feudalesimo della Silicon Valley.

La Governance Globale, alla maniera cinese, comprende cinque principi fondamentali. La più cruciale, senza dubbio, è l’uguaglianza sovrana. Ciò si collega al rispetto dello stato di diritto internazionale – e non a un “ordine internazionale basato su regole” che cambia forma, a volontà. La Governance Globale promuove il multilateralismo. E incoraggia inevitabilmente anche un approccio “incentrato sulle persone”, molto lodato, lontano dagli interessi acquisiti.

Putin, da parte sua, ha descritto il ruolo dell’OCS come “veicolo per un autentico multilateralismo”, in sintonia con questa nuova Governance Globale. E ha invocato in modo cruciale un modello di sicurezza pan-eurasiatico. Questa è esattamente l'”indivisibilità della sicurezza” che il Cremlino ha proposto a Washington nel dicembre 2021 – ed è stata accolta con una risposta non-risposta.

Quindi, presi insieme, i BRICS e l’OCS sono totalmente impegnati a seppellire la mentalità dell’era della Guerra Fredda, un mondo diviso da blocchi; e allo stesso tempo sono abbastanza lungimiranti da chiedere che il sistema delle Nazioni Unite sia rispettato così come è stato originariamente concepito.

Infine, quella sarà proprio la Madre di tutte le Salite Ardue – comprendendo tutto, dal portare le Nazioni Unite fuori da New York alla completa ristrutturazione del Consiglio di Sicurezza.

La danza dell’Orso, del Drago e dell’Elefante

Se Xi avesse stabilito le linee guida a Tianjin, l’ospite d’onore strategico doveva essere Putin. E questo si è ripercuotato sul loro incontro faccia a faccia martedì allo Zhongnanhai di Pechino: molto privato, dato che solo le conversazioni speciali si tengono nell’ex palazzo imperiale. Xi ha salutato il suo “vecchio amico” in russo

Putin sottolineava, in modo molto cinese, il ruolo centrale del Programma di Sviluppo dell’OCS per i prossimi 10 anni – soprattutto quando si trattava di tutti quei successivi piani quinquennali di successo.

Queste tabelle di marcia sono essenziali per definire strategie a lungo termine. E nel caso dell’OCS, ciò significa organizzare il suo progressivo passaggio da un meccanismo antiterrorismo a una complessa piattaforma multilaterale che coordina lo sviluppo delle infrastrutture e la geoeconomia.

Ed è qui che entra in gioco la nuova idea della Cina: l’istituzione della Banca di Sviluppo dell’OCS. È un’istituzione speculare alla NDB – la banca BRICS con sede a Shanghai, e parallela all’Asia Infrastructure Investment Bank (AIIB), la banca multilaterale con sede a Pechino.

Ancora una volta, BRICS e l’OCS si trovano intrecciati, poiché il loro obiettivo principale è quello di abbandonare progressivamente la dipendenza dai paradigmi occidentali e allo stesso tempo combattere l’effetto delle sanzioni, che non a caso hanno colpito duramente i quattro membri principali di entrambi i BRICS e l’OCS: Russia, Cina, India e Iran.

E naturalmente, in mezzo a tutto il cameratismo a Tianjin, c’era Modi in Cina per la prima volta in 7 anni. Xi è andato dritto al punto: “La Cina e l’India sono grandi civiltà le cui responsabilità vanno oltre le questioni bilaterali.” E l’MC Xi si è di nuovo scatenato sulla pista da ballo: il futuro è “nella danza del drago e dell’elefante”. Spunto per i Tre Amigos dell’Eurasia che chiacchierano amichevolmente nei corridoi.

La Dichiarazione di Tianjin – non così estesa come quella di Kazan l’anno scorso – è riuscita comunque a sottolineare i punti chiave che si applicano all’Eurasia: la sovranità, sopra ogni altra cosa; non ingerenza negli affari interni degli Stati membri; e il rifiuto totale delle sanzioni unilaterali come strumenti di coercizione.

Fondamentalmente, ciò dovrebbe valere non solo per gli Stati membri dell’OCS, ma anche per i partner – dalle petromonarchie arabe alle potenze del sud-est asiatico. Le strategie di sviluppo di diverse nazioni già cooperano, nella pratica, con i progetti BRI, dal Corridoio Economico Cina-Pakistan (CPEC) al Parco Industriale Cina-Bielorussia, estrapolando all’e-commerce transfrontaliero, all’Intelligenza Artificiale e ai Big Data.

La sbalorditiva scala geografica dell’OCS, combinata con la metà della popolazione mondiale, ha un enorme potenziale in tutto lo spettro – ad esempio per quanto riguarda il commercio, le infrastrutture di trasporto, gli investimenti transfrontalieri e le transazioni finanziarie. Il potenziale è ben lungi dall’essere realizzato.

Ma i treni ad alta velocità son già in partenza: gli imperativi geopolitici stanno guidando l’aumento dell’interazione geoeconomica pan-eurasiatica.

Lo spirito di Shanghai sviscera la “Guerra al Terrore”

Quindi questo è il punto principale dello Spettacolo di Tianjin: l’OCS che si afferma come un solido polo strategico che unisce gran parte della Maggioranza Globale. E tutto questo senza la necessità di trasformarsi in un colosso militare offensivo come la NATO.

E’ molto lontano da un padiglione in un parco di Shanghai nel 2001, solo tre mesi prima dell’11 settembre – che è stato commercializzato dall’Impero del Caos come la prima pietra della “guerra al terrore”. L’altra pietra miliare inizialmente modesta – con la Russia, la Cina e tre “stan” dell’Asia centrale – è stato lo “spirito di Shanghai”: un insieme di principi basati sulla fiducia e il beneficio reciproci, l’uguaglianza, la consultazione, il rispetto per la diversità delle civiltà e l’enfasi sullo sviluppo economico comune.

Come lo spirito di Shanghai sia sopravvissuto alla “guerra al terrore” ci lascia molto su cui riflettere.

Nel suo brindisi all’elegante banchetto offerto a Tianjin per gli ospiti dell’OCS, Xi ha dovuto citare un proverbio: “In una gara di cento barche, chi rema più forte comanderà.”

Una fatica. I cui risultati possono essere visti da chiunque si trovi di fronte allo spettacolare sviluppo di Tianjin. Questo non ha assolutamente nulla a che fare con la “democrazia” – degradata dai suoi praticanti come lo è in tutto l’Occidente collettivo – opposta agli “autocrati”, o ai “cattivi”, o all’Asse dell’Insurrezione, o a qualsiasi altra scemenza. Si tratta sempre di duro lavoro – per il bene comune. Ed è proprio per questo che lottano i BRICS e l’OCS.

https://www.lantidiplomatico.it/dettnews-pepe_escobar__a_tianjin_si_balla_al_ritmo_multipolare/39602_62480