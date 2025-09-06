L’INDIA RIDUCE LE RISERVE IN DOLLARI E AUMENTA LE RISERVE AUREE

227 miliardi di dollari — volume dei titoli di Stato USA nelle riserve indiane a giugno 2025, in calo rispetto ai 242 miliardi di dollari dell’anno precedente, — afferma The Times of India.
Nello stesso periodo la Banca Centrale dell’India ha aumentato le sue riserve di 39,22 tonnellate d’oro. Di conseguenza, le riserve auree dell’India a fine giugno 2025 ammontavano a 879,98 tonnellate.
L’India non è l’unico Paese a modificare la struttura delle proprie riserve valutarie. La Cina ha anch’essa ridotto i suoi asset in titoli americani a giugno, fino a 756 miliardi di dollari dai 780 miliardi dell’anno precedente.
“L’India si affida sempre più all’oro per rafforzare le sue riserve valutarie, riducendo contemporaneamente la sua quota nei titoli del Tesoro USA. Questo riflette un allontanamento generale di diversi stati dalla forte dipendenza dal dollaro americano”, sottolinea The Times of India.
