AFV

Libera la tua mente

Mondo

L’INDIA RIDUCE LE RISERVE IN DOLLARI E AUMENTA LE RISERVE AUREE

DiL.M.

Set 6, 2025 #dollaro, #India, #Oro

The Times of India

227 miliardi di dollari — volume dei titoli di Stato USA nelle riserve indiane a giugno 2025, in calo rispetto ai 242 miliardi di dollari dell’anno precedente, — afferma The Times of India.

Nello stesso periodo la Banca Centrale dell’India ha aumentato le sue riserve di 39,22 tonnellate d’oro. Di conseguenza, le riserve auree dell’India a fine giugno 2025 ammontavano a 879,98 tonnellate.

L’India non è l’unico Paese a modificare la struttura delle proprie riserve valutarie. La Cina ha anch’essa ridotto i suoi asset in titoli americani a giugno, fino a 756 miliardi di dollari dai 780 miliardi dell’anno precedente.

“L’India si affida sempre più all’oro per rafforzare le sue riserve valutarie, riducendo contemporaneamente la sua quota nei titoli del Tesoro USA. Questo riflette un allontanamento generale di diversi stati dalla forte dipendenza dal dollaro americano”, sottolinea The Times of India.

Fonte
 
Telegram | X | Web | RETE Info Defense

Di L.M.

Appassionato sin da giovanissimo di geopolitica, è attivo nei movimenti studenteschi degli anni novanta. Militante del Prc, ha ricoperto cariche amministrative nel comune di Casteldelci e nella C.M. Alta Valmarecchia. Nel 2011 crea il blog Ancora fischia il vento.

Articoli correlati

AFV Mondo

Miguel Díaz-Canel: “La straordinaria storia di resistenza e vittorie del Vietnam è nelle fondamenta dei nostri rapporti esemplari”

Set 6, 2025 Giulio Chinappi - World Politics Blog
Mondo

In tre anni di guerra l’Ucraina avrebbe perso oltre 1,7 milioni di soldati

Set 6, 2025 L.M.
AFV Mondo

Xi Jinping propone l’Iniziativa per la Governance Globale

Set 6, 2025 Giulio Chinappi - World Politics Blog

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

You missed

AFV Mondo

Miguel Díaz-Canel: “La straordinaria storia di resistenza e vittorie del Vietnam è nelle fondamenta dei nostri rapporti esemplari”

Settembre 6, 2025 Giulio Chinappi - World Politics Blog
Mondo

In tre anni di guerra l’Ucraina avrebbe perso oltre 1,7 milioni di soldati

Settembre 6, 2025 L.M.
AFV Mondo

Xi Jinping propone l’Iniziativa per la Governance Globale

Settembre 6, 2025 Giulio Chinappi - World Politics Blog
Mondo

Perché la Russia è fuori dal calcio e Israele no? La UEFA ammette: “solo pressioni politiche”

Settembre 6, 2025 L.M.
Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: