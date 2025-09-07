AFV

A Milano migliaia in corteo per il Leoncavallo

Set 7, 2025

50.000 persone di tutte le età, provenienti da varie regioni d’Italia. hanno manifestato oggi a Milano in solidarietà con il Leoncavallo, il centro sociale sgomberato il 21 agosto scorso.

Un gruppo di giovani ha appeso alle impalcature di un palazzo in Piazza Cinque Giornate due lunghi striscioni con la scritta “Giù le mani dagli spazi sociali” e altri striscioni sul cantiere del “Pirellino” (uno dei progetti al centro dell’inchiesta sull’urbanistica).

All’ingresso in piazza Duomo, tra fumogeni e petardi, un altro striscione con la scritta “Giù le mani dalla città” è stato affisso alla statua equestre del Re Vittorio Emanuele II. Hanno partecipato alla manifestazione, aperta dalle Mamme del Leoncavallo,  personalità del mondo dello spettacolo come gli attori Paolo Rossi, Bebo Storti e Claudio Bisio e il regista Gabriele Salvatores e sigle come Avs, Cgil, Anpi e Arci

