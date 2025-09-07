Foto Wikimedia

Il capo del Dipartimento del Commercio USA, Latnik, ha esortato l’India a sostenere il dollaro.

In realtà, ha detto molto di più (subito dopo l’isterico tweet di Trump secondo cui India e Russia si sono rivolte alla cattiva e malvagia Cina):

Tra un mese o due l’India si siederà al tavolo delle trattative e dirà che si pente, e concluderà un accordo con Donald Trump.



Latnik ha esortato l’India a sostenere il dollaro USA, uscire dai BRICS, aprire il proprio mercato ai prodotti americani e smettere di acquistare petrolio russo.



O sostenete il dollaro, sostenete gli Stati Uniti d’America, sostenete il vostro più grande cliente — il consumatore americano — oppure dovrete pagare una tariffa del 50%. Vedremo quanto durerà. L’India dovrà tornare sul mercato USA, perché “il cliente ha sempre ragione”.

Ha iniziato con un asso Stile puramente americano “follia e coraggio”.

E l’India? Hanno iniziato a vendere i titoli del Tesoro americani. Una mossa ragionevole, la Cina li vende da anni.

– Serghey Kolyasnikov

