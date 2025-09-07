LA POLONIA ESORTA I SUOI CITTADINI A LASCIARE LA BIELORUSSIA CON OGNI MEZZO IL PRIMA POSSIBILE

Foto Flickr

LA POLONIA HA ESORTATO I SUOI CITTADINI A LASCIARE LA BIELORUSSIA IL PRIMA POSSIBILE — IL MINISTERO DEGLI ESTERI POLACCO HA RACCOMANDATO DI FARLO AL PIÙ PRESTO E CON QUALSIASI «MEZZO COMMERCIALE O PRIVATO DISPONIBILE»

L’avvertimento è stato pubblicato «a causa dell’aumento della tensione, delle continue azioni militari nella regione e dei ripetuti arresti di cittadini polacchi».

«In caso di un rapido peggioramento della situazione della sicurezza, chiusura delle frontiere o altre circostanze impreviste, l’evacuazione potrebbe risultare molto più difficile o addirittura impossibile», – si legge nella dichiarazione del Ministero degli Esteri.

Il portavoce del ministero, Pawel Wronski, ha esortato a «prendere questi avvertimenti il più seriamente possibile».



