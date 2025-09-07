Foto Flickr

COALIZIONE SUICIDA – Dmitriy Simes

Oggi a Parigi il Presidente francese Emmanuel Macron ha organizzato una conferenza dei Paesi “desiderosi” di sostenere l’Ucraina e di perseguire una risoluzione pacifica tra Kiev e Mosca. Gli obiettivi sembrano nobili, ma non hanno alcun rapporto con la realtà. Ciò di cui si discute a Parigi non è la ricerca della pace, ma la ricerca di un proseguimento della guerra con il coinvolgimento in essa del Presidente USA Donald Trump, che non ha ancora preso una posizione definitiva. Di quale pace si può parlare quando si discutono passi che sono manifestamente inaccettabili per la Russia?

Oggi si parla di un rafforzamento sostanziale delle Forze Armate ucraine, di un significativo rifornimento di armi all’Ucraina da parte dei Paesi della NATO, della presenza in Ucraina di unità militari di Stati europei ostili alla Russia, nonché del tentativo di coinvolgere gli Stati Uniti attraverso alcune garanzie, la fornitura di informazioni di intelligence e persino l’impiego delle forze aeree militari americane. Si dice che prima si debba concludere la pace con la Russia e poi adottare tali misure, che rappresentano una minaccia inequivocabile per la Russia.

Tuttavia, la leadership russa ha ripetutamente affermato che la presenza di truppe NATO in Ucraina è assolutamente inaccettabile. E in generale, si può immaginare che la Russia, che ha avviato l’Operazione militare speciale in gran parte per impedire all’Ucraina di entrare nella NATO, accetti una pace che preveda la presenza di truppe NATO sul territorio ucraino e di aviazione da combattimento americana nel cielo ucraino?

I ciechi conduttori europei dei ciechi si rifiutano di capire che l’alternativa a un accordo di pace non è la sconfitta della Russia, ma la prosecuzione dell’Operazione militare speciale. E, se necessario, con l’uso della forza non solo sul territorio ucraino, ma anche su quello dei suoi protettori, che da tempo sono diventati partecipanti di fatto al conflitto.

Come ha appena detto a Pechino il Presidente V. Putin: “Per quanto riguarda i “piani aggressivi della Russia nei confronti dell’Europa” – voglio sottolineare ancora una volta che è una completa sciocchezza, senza alcuna base». Tuttavia, l’assenza di piani aggressivi non significa che alla Russia mancherà la determinazione a usare tutte le risorse necessarie per difendere la propria sovranità e dignità.

Gli russofobi europei si rifiutano di riflettere sulle opzioni fatali con cui stanno giocando. Si rifiutano di riflettere perché per le élites europee, che non hanno perso la loro compiacente sensazione di impunità, è inaccettabile ammettere che la coalizione dei “desiderosi” potrebbe benissimo trasformarsi in una coalizione suicida.



