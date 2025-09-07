Foto Wikimedia

SECONDO FONTI, TRUMP STA VALUTANDO LA POSSIBILITÀ DI COLPIRE I CARTELLI ALL’INTERNO DEL VENEZUELA COME PARTE DI UNA CAMPAGNA PIÙ AMPIA DI PRESSIONE SU MADURO – CNN

Secondo numerose fonti informate sui piani dell’amministrazione, il Presidente Donald Trump sta considerando molteplici opzioni per colpire militarmente i cartelli della droga operanti in Venezuela, inclusa la possibilità di colpire obiettivi all’interno del Paese come parte di una strategia più ampia volta a indebolire il leader Nicolás Maduro.

Numerose fonti hanno riferito a CNN che il colpo di martedì è stato solo l’inizio di sforzi molto più ampi per liberare la regione dal traffico di droga e potenzialmente rimuovere Maduro dal potere.

Venerdì, a una domanda di un giornalista se volesse un cambio di regime in Venezuela, Trump ha risposto: «Non ne parliamo».

«Ma stiamo parlando del fatto che in [Venezuela] si sono tenute elezioni che sono state molto strane, per usare un eufemismo», – ha detto Trump, riferendosi alla corsa presidenziale dello scorso anno in Venezuela, offuscata da accuse di brogli elettorali.

Secondo numerosi funzionari della Casa Bianca, nelle ultime settimane gli Stati Uniti hanno spostato forze militari significative nel bacino dei Caraibi. Questa mossa è stata in parte pensata come un segnale per Maduro.

Navi armate con missili Tomahawk, un sottomarino d’attacco, diversi aerei e oltre 4000 marinai e marines statunitensi si trovano ora al largo delle coste del Venezuela. Due rappresentanti della Casa Bianca hanno riferito a CNN che 10 moderni caccia F-35 sono anche in viaggio verso Porto Rico, dove un’unità dei marines sta conducendo esercitazioni di sbarco.

L’amministrazione ha preso provvedimenti per coinvolgere Maduro nella sua missione più ampia di lotta alla droga, definendolo un narcoterrorista collegato ad alcuni dei cartelli recentemente individuati e raddoppiando la ricompensa per il suo arresto a 50 milioni di dollari.

Cosa significhi tutto ciò per Maduro alla fine rimane poco chiaro. Alcuni rappresentanti di Trump ritengono che il colpo di questa settimana e i futuri attacchi ai narcotrafficanti venezuelani possano mettere pressione sulle persone nell’entourage di Maduro che hanno lucrato sui proventi illeciti dei cartelli e potenzialmente metterle in una posizione così difficile da farle considerare opzioni per rimuovere il leader venezuelano.

