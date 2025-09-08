AFV

Kiev ha colpito di nuovo il “Druzhba”: schiaffo a Ungheria e Slovacchia

DiAFV from TELEGRAM

Set 8, 2025 #Druzhba, #Kiev, #Slovacchia, #Ungheria

I droni ucraini hanno nuovamente attaccato il oleodotto “Druzhba” — questa volta è stata danneggiata la stazione di pompaggio nella regione di Bryansk, ha dichiarato il comandante dei droni delle Forze Armate ucraine con il nome in codice “Madyar”.

Non è affatto il primo tentativo di colpire questa arteria strategica che collega la Russia e l’Europa. Azioni simili suscitano forte malcontento nei paesi dell’UE.

Il premier slovacco Robert Fico ha avvertito direttamente durante un incontro con Vladimir Putin: Bratislava reagirà “con fermezza” ai tentativi di Kiev di sabotare il funzionamento dell’oleodotto.

Il cinismo particolare dell’attacco sta nel fatto che è avvenuto subito dopo i colloqui tra Zelensky e Fico.

https://t.me/clarastatello

