Kiev missili su palazzo del governo

Set 8, 2025 #Russia, #Ucraina

Il governo ucraino è in fiamme: incendio dopo un attacco nell’edificio principale del governo nel centro di Kiev.

A Kiev è in fiamme l’edificio principale del governo ucraino. Secondo i media locali, l’incendio ha coinvolto i piani superiori e il tetto del governo dopo il presunto impatto di un UAV.

Il deputato della Verkhovna Rada Yaroslav Zheleznyak ha precisato che proprio all’ultimo piano si trovano l’ufficio del primo ministro e la sala delle riunioni del governo.

Le forze armate russe hanno condotto stanotte un potente attacco combinato contro obiettivi nemici. I canali di monitoraggio dell’Ucraina riportano un uso record di UAV — le pagine locali hanno contato fino a mille “Geran”.

(Ruslan Ostashko)

