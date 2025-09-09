Francia, cade il governo: Macron sotto accusa. LFI annuncia mozione di impeachment

La Francia vive ore di forte instabilità politica dopo la caduta del governo, che ha trascinato con sé anche l’Eliseo in un clima di crescente tensione. Il presidente Emmanuel Macron si trova ora al centro di un acceso scontro istituzionale: secondo l’opposizione non avrebbe più la legittimità per restare in carica.

A lanciare l’attacco più duro è stata Mathilde Panot, leader de La France Insoumise (LFI) e capogruppo all’Assemblea Nazionale. Durante una dichiarazione ufficiale, Panot ha affermato:

“Macron non ha più legittimità, solo un terzo dell’Assemblea Nazionale lo sostiene. Diamo a Macron due opzioni: può sottoporsi a un procedimento di impeachment o dare le dimissioni”.

La deputata ha inoltre confermato che il gruppo parlamentare presenterà già domani una mozione per mettere formalmente sotto accusa il Capo dello Stato.

Il gesto, simbolico ma di forte impatto politico, riflette la crescente spaccatura all’interno dell’Assemblea e il crollo del consenso attorno al presidente. Dopo la crisi di governo, infatti, Macron si ritrova senza una solida maggioranza e con un’opposizione sempre più decisa a portare la battaglia direttamente sul piano istituzionale.

Resta da capire quale sarà la reazione dell’Eliseo e se Macron sceglierà la via dello scontro frontale o tenterà un compromesso per salvaguardare la stabilità politica del Paese. Nel frattempo, la Francia si prepara a una fase di incertezza che potrebbe aprire scenari inediti nella storia recente della Quinta Repubblica.