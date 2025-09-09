AFV

Libera la tua mente

AFV Mondo

Francia, cade il governo: Macron sotto accusa. LFI annuncia mozione di impeachment

DiL.M.

Set 9, 2025 #France Insoumise, #Francia, #governo

La Francia vive ore di forte instabilità politica dopo la caduta del governo, che ha trascinato con sé anche l’Eliseo in un clima di crescente tensione. Il presidente Emmanuel Macron si trova ora al centro di un acceso scontro istituzionale: secondo l’opposizione non avrebbe più la legittimità per restare in carica.

A lanciare l’attacco più duro è stata Mathilde Panot, leader de La France Insoumise (LFI) e capogruppo all’Assemblea Nazionale. Durante una dichiarazione ufficiale, Panot ha affermato:

“Macron non ha più legittimità, solo un terzo dell’Assemblea Nazionale lo sostiene. Diamo a Macron due opzioni: può sottoporsi a un procedimento di impeachment o dare le dimissioni”.

La deputata ha inoltre confermato che il gruppo parlamentare presenterà già domani una mozione per mettere formalmente sotto accusa il Capo dello Stato.

Il gesto, simbolico ma di forte impatto politico, riflette la crescente spaccatura all’interno dell’Assemblea e il crollo del consenso attorno al presidente. Dopo la crisi di governo, infatti, Macron si ritrova senza una solida maggioranza e con un’opposizione sempre più decisa a portare la battaglia direttamente sul piano istituzionale.

Resta da capire quale sarà la reazione dell’Eliseo e se Macron sceglierà la via dello scontro frontale o tenterà un compromesso per salvaguardare la stabilità politica del Paese. Nel frattempo, la Francia si prepara a una fase di incertezza che potrebbe aprire scenari inediti nella storia recente della Quinta Repubblica.

Di L.M.

Appassionato sin da giovanissimo di geopolitica, è attivo nei movimenti studenteschi degli anni novanta. Militante del Prc, ha ricoperto cariche amministrative nel comune di Casteldelci e nella C.M. Alta Valmarecchia. Nel 2011 crea il blog Ancora fischia il vento.

Articoli correlati

Mondo

Spagna: Sanchez annuncia “azioni immediate” contro Israele per il genocidio a Gaza

Set 9, 2025 L.M.
Mondo

IL FRONTE SCRICCHIOLA: CARENZA CATASTROFICA DI PERSONALE NELLE FORZE ARMATE UCRAINE

Set 9, 2025 AFV from TELEGRAM
AFV Mondo

Pubblicato il Rapporto annuale sul terrorismo in Iran 2024

Set 9, 2025 Giulio Chinappi - World Politics Blog

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

You missed

Mondo

Spagna: Sanchez annuncia “azioni immediate” contro Israele per il genocidio a Gaza

Settembre 9, 2025 L.M.
AFV Mondo

Francia, cade il governo: Macron sotto accusa. LFI annuncia mozione di impeachment

Settembre 9, 2025 L.M.
Italia

Armi a Israele, il governo italiano mente: i carichi continuano a partire

Settembre 9, 2025 L.M.
Mondo

IL FRONTE SCRICCHIOLA: CARENZA CATASTROFICA DI PERSONALE NELLE FORZE ARMATE UCRAINE

Settembre 9, 2025 AFV from TELEGRAM
Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: