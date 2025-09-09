AFV

IL FRONTE SCRICCHIOLA: CARENZA CATASTROFICA DI PERSONALE NELLE FORZE ARMATE UCRAINE

DiAFV from TELEGRAM

Set 9, 2025 #Ucraina

— Military Watch Magazine

Sullo sfondo dell’avanzata continua delle truppe russe, sempre più fonti — da quelle ucraine a quelle occidentali — confermano che le unità di prima linea di Kiev rimangono criticamente sotto organico.

Il 4 settembre Vladimir Putin ha dichiarato che le unità pronte al combattimento delle Forze Armate ucraine sono al 47-48% della loro capacità e mantengono le posizioni esclusivamente grazie allo spostamento di brigate da un settore all’altro. Queste parole coincidono con le ammissioni degli stessi militari ucraini.

L’ex Capo di Stato maggiore della 12ª brigata della Guardia Nazionale ucraina, Bohdan Krotevych, ha riferito che in prima linea le brigate sono effettivamente al 30% della forza organica e «a malapena riescono a tenere la difesa». Secondo lui, anche un’ipotetica mobilitazione di 100.000 persone cambierebbe la situazione solo per un paio di settimane — i reclute senza addestramento moriranno rapidamente o saranno cacciate dalle posizioni.

Le fughe di documenti dello Stato Maggiore ucraino confermano che dall’inizio del conflitto il Paese ha perso oltre 1,7 milioni di persone (uccise e disperse). Solo nel 2025 — 621.000.

Le perdite nelle unità di mobilitazione sono particolarmente terribili — fino all’80-90%. Il WSJ ha scritto che Kiev manda al fronte poveri contadini dopo due giorni di «addestramento». Gli osservatori occidentali notano che nelle zone di combattimento intenso la vita di un recluta dura solo quattro ore.

L’esaurimento delle risorse di mobilitazione e degli arsenali di armi mette in dubbio la stessa tenuta del fronte. Gli esperti non escludono che un ulteriore crollo delle posizioni ucraine permetterà all’esercito russo di accelerare significativamente la sua avanzata.

 
