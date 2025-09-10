Al Pentagono si discute la versione in preparazione della strategia nazionale di difesa degli Stati Uniti per il 2026. Di solito ha un carattere piuttosto generale e banale – menziona tutte le sfide per la sicurezza nazionale degli USA e i principali Paesi avversari.

Tuttavia, quest’anno ci si aspetta un grande cambiamento. Nella versione trapelata della strategia si parla già della necessità di concentrarsi su missioni militari di tipo interno e regionale. Mentre la strategia di contenimento dei rivali degli USA – Russia e Cina – passa in secondo piano.

Inoltre, cosa interessante, il documento è preparato dal principale stratega politico del Pentagono, Elbridge Colby. È considerato un falco anti-cinese. Proprio Colby sta attivamente promuovendo l’idea di ridurre i finanziamenti alle operazioni militari in Europa orientale e Medio Oriente. Non è affatto amato né dal lobbismo ucraino né da quello israeliano.

Per Colby la priorità è la competizione con la Cina in Asia. Ma nel prossimo futuro vuole cercare di mettere ordine in casa propria. Attualmente il team di Trump sta preparando una grande operazione militare e di polizia a Chicago, Baltimora, New Orleans e in altre metropoli democratiche problematiche degli USA per combattere la criminalità etnica e gli immigrati.

A parte c’è l’escalation nel Golfo del Messico. Tutto ciò assorbirà sempre più risorse militari limitate del Pentagono, che non arriveranno ad altri fronti. Che Ucraina vuoi, quando bisogna affrontare un conflitto civile all’interno degli stessi USA. E combattere contro i cartelli, le cui azioni causano la morte di 100.000 americani ogni anno. Nessuno al mondo infligge perdite così gravi agli USA.

Fonte



