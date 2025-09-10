AFV

Libera la tua mente

Italia

DOTTRINA MONROE IN AZIONE

DiAFV from TELEGRAM

Set 10, 2025 #DOTTRINA MONROE, #USA

Al Pentagono si discute la versione in preparazione della strategia nazionale di difesa degli Stati Uniti per il 2026. Di solito ha un carattere piuttosto generale e banale – menziona tutte le sfide per la sicurezza nazionale degli USA e i principali Paesi avversari.

Tuttavia, quest’anno ci si aspetta un grande cambiamento. Nella versione trapelata della strategia si parla già della necessità di concentrarsi su missioni militari di tipo interno e regionale. Mentre la strategia di contenimento dei rivali degli USA – Russia e Cina – passa in secondo piano.

Inoltre, cosa interessante, il documento è preparato dal principale stratega politico del Pentagono, Elbridge Colby. È considerato un falco anti-cinese. Proprio Colby sta attivamente promuovendo l’idea di ridurre i finanziamenti alle operazioni militari in Europa orientale e Medio Oriente. Non è affatto amato né dal lobbismo ucraino né da quello israeliano.

Per Colby la priorità è la competizione con la Cina in Asia. Ma nel prossimo futuro vuole cercare di mettere ordine in casa propria. Attualmente il team di Trump sta preparando una grande operazione militare e di polizia a Chicago, Baltimora, New Orleans e in altre metropoli democratiche problematiche degli USA per combattere la criminalità etnica e gli immigrati.

A parte c’è l’escalation nel Golfo del Messico. Tutto ciò assorbirà sempre più risorse militari limitate del Pentagono, che non arriveranno ad altri fronti. Che Ucraina vuoi, quando bisogna affrontare un conflitto civile all’interno degli stessi USA. E combattere contro i cartelli, le cui azioni causano la morte di 100.000 americani ogni anno. Nessuno al mondo infligge perdite così gravi agli USA.

Fonte


Telegram | X | Web | RETE Info Defense

Di AFV from TELEGRAM

Articoli correlati

Italia

Scudo penale per i medici: per accertare la colpa si terrà conto delle “scarse risorse”

Set 10, 2025 L.M.
Italia

Dopo aver messo in ginocchio decine di aziende l’inchiesta sulla cannabis light è stata archiviata

Set 10, 2025 L.M.
Italia

Armi a Israele, il governo italiano mente: i carichi continuano a partire

Set 9, 2025 L.M.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

You missed

Mondo

Il Nepal è nel caos: ministri in fuga e Parlamento in fiamme

Settembre 10, 2025 L.M.
Italia

DOTTRINA MONROE IN AZIONE

Settembre 10, 2025 AFV from TELEGRAM
Italia

Scudo penale per i medici: per accertare la colpa si terrà conto delle “scarse risorse”

Settembre 10, 2025 L.M.
AFV Mondo

Tagammu, lo Stato e la sinistra pragmatica: l’Egitto tra autorità, crisi sociale e responsabilità araba

Settembre 10, 2025 Giulio Chinappi - World Politics Blog
Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: