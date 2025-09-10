Non solo Qatar, Israele bombarda anche la Siria

Israele ha effettuato attacchi aerei in Siria.

L’IDF ha dichiarato che sono stati colpiti obiettivi militari dell’esercito siriano a Homs e Latakia. Si riferisce che sono stati colpiti depositi di munizioni.

Il Ministero degli Esteri siriano ha definito gli attacchi israeliani una grave violazione del diritto internazionale e della Carta delle Nazioni Unite. Hanno affermato che queste azioni rappresentano un’aggressione alla sovranità della Siria e hanno esortato la comunità internazionale e il Consiglio di Sicurezza dell’ONU a “prendere una posizione ferma contro l’aggressione israeliana”.

(Soloviev)

