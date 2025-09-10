AFV

Libera la tua mente

AFV Mondo

Raid aereo d’Israele su Doha (Qatar).

DiL.M.

Set 10, 2025 #Israele, #Qatar

Un raid aereo israeliano avrebbe colpito nella notte la capitale del Qatar, Doha, con l’obiettivo dichiarato di eliminare alcuni membri di vertice di Hamas. Diversi testimoni hanno riferito di esplosioni avvertite in più zone della città, mentre le autorità locali hanno immediatamente parlato di un episodio di gravissima rilevanza internazionale.

Secondo quanto riportato da fonti vicine ad Hamas, l’attacco sarebbe avvenuto in concomitanza con una riunione di negoziatori impegnati a discutere una proposta di cessate il fuoco per la Striscia di Gaza avanzata dagli Stati Uniti. Gli stessi ambienti hanno confermato che nessuno dei partecipanti all’incontro è rimasto ucciso o ferito.

Il Ministero degli Esteri del Qatar ha diffuso una nota ufficiale in cui definisce l’operazione «un crimine che viola apertamente il diritto internazionale» e sottolinea come essa rappresenti «una minaccia alla sicurezza dei cittadini e dei residenti del Paese».

ARestano tuttavia forti interrogativi sul ruolo degli Stati Uniti, visto che lo spazio aereo del Qatar è sotto il loro controllo diretto. Alcuni osservatori ritengono improbabile che Israele abbia agito senza coordinarsi con Washington, anche se da parte americana non è giunta alcuna conferma ufficiale.

L’episodio rischia di inasprire ulteriormente un quadro già teso in Medio Oriente, compromettendo i tentativi di mediazione e aprendo a nuove fratture nei rapporti tra Doha, Washington e Tel Aviv.

Di L.M.

Appassionato sin da giovanissimo di geopolitica, è attivo nei movimenti studenteschi degli anni novanta. Militante del Prc, ha ricoperto cariche amministrative nel comune di Casteldelci e nella C.M. Alta Valmarecchia. Nel 2011 crea il blog Ancora fischia il vento.

Articoli correlati

Mondo

Il Nepal è nel caos: ministri in fuga e Parlamento in fiamme

Set 10, 2025 L.M.
AFV Mondo

Tagammu, lo Stato e la sinistra pragmatica: l’Egitto tra autorità, crisi sociale e responsabilità araba

Set 10, 2025 Giulio Chinappi - World Politics Blog
AFV Mondo

Portare i legami sino-cubani «a nuove vette, nel massimo beneficio di entrambi i popoli»

Set 10, 2025 Giulio Chinappi - World Politics Blog

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

You missed

Mondo

Il Nepal è nel caos: ministri in fuga e Parlamento in fiamme

Settembre 10, 2025 L.M.
Italia

DOTTRINA MONROE IN AZIONE

Settembre 10, 2025 AFV from TELEGRAM
Italia

Scudo penale per i medici: per accertare la colpa si terrà conto delle “scarse risorse”

Settembre 10, 2025 L.M.
AFV Mondo

Tagammu, lo Stato e la sinistra pragmatica: l’Egitto tra autorità, crisi sociale e responsabilità araba

Settembre 10, 2025 Giulio Chinappi - World Politics Blog
Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: