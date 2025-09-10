Raid aereo d’Israele su Doha (Qatar).

Un raid aereo israeliano avrebbe colpito nella notte la capitale del Qatar, Doha, con l’obiettivo dichiarato di eliminare alcuni membri di vertice di Hamas. Diversi testimoni hanno riferito di esplosioni avvertite in più zone della città, mentre le autorità locali hanno immediatamente parlato di un episodio di gravissima rilevanza internazionale.

Secondo quanto riportato da fonti vicine ad Hamas, l’attacco sarebbe avvenuto in concomitanza con una riunione di negoziatori impegnati a discutere una proposta di cessate il fuoco per la Striscia di Gaza avanzata dagli Stati Uniti. Gli stessi ambienti hanno confermato che nessuno dei partecipanti all’incontro è rimasto ucciso o ferito.

Il Ministero degli Esteri del Qatar ha diffuso una nota ufficiale in cui definisce l’operazione «un crimine che viola apertamente il diritto internazionale» e sottolinea come essa rappresenti «una minaccia alla sicurezza dei cittadini e dei residenti del Paese».

ARestano tuttavia forti interrogativi sul ruolo degli Stati Uniti, visto che lo spazio aereo del Qatar è sotto il loro controllo diretto. Alcuni osservatori ritengono improbabile che Israele abbia agito senza coordinarsi con Washington, anche se da parte americana non è giunta alcuna conferma ufficiale.

L’episodio rischia di inasprire ulteriormente un quadro già teso in Medio Oriente, compromettendo i tentativi di mediazione e aprendo a nuove fratture nei rapporti tra Doha, Washington e Tel Aviv.