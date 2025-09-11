AFV

Libera la tua mente

AFV Mondo

11 SETTEMBRE: Finché i popoli continueranno a lottare, là ci sarà un’idea di riscatto sociale e di rivoluzione politica.

DiFranco Astengo

Set 11, 2025 #11 settembre 1973, #Cile, #Colpo di stato

Foto Wikimedia

Oggi, cinquantadue anni fa l’11 settembre 1973 in Cile il golpe fascista sostenuto dall’amministrazione USA, dal presidente Nixon e dal segretario di stato Henry Kissinger, pose fine al Governo di sinistra, democraticamente eletto, di Unidad Popular guidato dal socialista Salvador Allende.

Migliaia di cileni furono uccisi, fatti sparire, torturati.

Un’esperienza politica avanzata di democrazia e socialismo, quella di Unidad Popular, che avrebbe potuto cambiare il corso della storia del Cile, avere ripercussioni internazionali, essere d’esempio per diversi altri Paesi del mondo.

La vicenda cilena, che pure diede origine a un ampio dibattito nel movimento comunista internazionale, deve rimanere nella memoria collettiva come un esempio e un monito incancellabili, in particolare in questi tempi dove davvero si sta cancellando tutto quanto è stato fatto, tra luci e ombre, vittorie e sconfitte, per il riscatto del proletariato di tutto il mondo.

Mai come in questo momento appare necessario il ricordo della volontà di coltivare tenacemente la possibilità della trasformazione radicale dello “stato di cose presenti” mentre il mondo pare avviluppato da una sindrome di guerra e di dispregio totale della condizione umana.

L’11 settembre 1973, il giorno della “macelleria americana” resta intatto nella nostra mente e nel nostro cuore accanto ai grandi passaggi della storia del movimento operaio internazionale: dalla Comune di Parigi alla Rivoluzione d’Ottobre, alla guerra di Spagna alla vittoriosa resistenza al nazi-fascismo, alla rivoluzione cinese, cubana, vietnamita, alla liberazione dei popoli dell’Africa e dell’Asia dal giogo coloniale, alla fine dell’apartheid in Sud Africa.

L’11 settembre 1973, il giorno della caduta avvenuta a mano armata con l’assassinio del “Compagno Presidente” ricorda il giorno di una sconfitta.

 Per noi che continuiamo a credere nell’ideale, è uno dei giorni di quell’“Assalto al Cielo” verso il quale dobbiamo continuare a tendere con la nostra volontà, il nostro impegno, il nostro coraggio.

Finché i popoli continueranno a lottare, là ci sarà un’idea di riscatto sociale e di rivoluzione politica.

Di Franco Astengo

Lunga militanza politico-giornalistica ha collaborato con il Manifesto, l'Unità, il Secolo XIX,. Ha lavorato per molti anni al Comune di Savona occupandosi di statistiche elettorali e successivamente ha collaborato con la Facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Genova tenendo lezioni nei corsi di "Partiti politici e gruppi di Pressione", "Sistema politico italiano", "Potere locale", "Politiche pubbliche dell'Unione Europea".

Articoli correlati

Mondo

Francia, scontri con la polizia e centinaia di arresti durante le mobilitazioni antigovernative

Set 11, 2025 L.M.
AFV

Israele bombarda la pace: il Qatar trasformato in bersaglio

Set 11, 2025 L.M.
AFV Mondo

Argentina: il peronismo vince a Buenos Aires e mette in crisi Javier Mieli

Set 11, 2025 Giulio Chinappi - World Politics Blog

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

You missed

Mondo

Francia, scontri con la polizia e centinaia di arresti durante le mobilitazioni antigovernative

Settembre 11, 2025 L.M.
AFV Mondo

11 SETTEMBRE: Finché i popoli continueranno a lottare, là ci sarà un’idea di riscatto sociale e di rivoluzione politica.

Settembre 11, 2025 Franco Astengo
AFV

Israele bombarda la pace: il Qatar trasformato in bersaglio

Settembre 11, 2025 L.M.
AFV Mondo

Argentina: il peronismo vince a Buenos Aires e mette in crisi Javier Mieli

Settembre 11, 2025 Giulio Chinappi - World Politics Blog
Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: