Gli USA cercano di estendere la propria egemonia nello spazio esterno gonfiando l’infondata accusa della «minaccia cinese»

Un’audizione del Senato USA che dipinge la Cina come minaccia nello spazio giustifica l’escalation militare e il finanziamento dell’industria bellica. Il Global Times risponde denunciando l’ipocrisia statunitense e sottolineando l’impegno cinese per la sicurezza comune dell’umanità.

Global Times – 8 settembre 2025

Gli Stati Uniti sono alla ricerca di giustificazioni per una corsa agli armamenti spaziali. Recentemente, il Senato statunitense ha tenuto un’audizione intitolata «C’è una brutta luna che si avvicina: perché il Congresso e la NASA devono sbarrare la strada alla Cina nella corsa allo spazio», che ha di nuovo gonfiato la narrazione della «minaccia cinese». Tuttavia, tale accusa infondata contro la Cina è stata efficacemente smentita venerdì, quando la Cina ha annunciato il suo piano per una missione dimostrativa di impatto cinetico su un asteroide, volta a verificare la fattibilità di soluzioni di difesa dagli asteroidi per la sicurezza condivisa dell’umanità. Questi sviluppi mostrano chiaramente che, mentre la Cina si adopera per difendere l’umanità, gli Stati Uniti si dedicano al fomentare la guerra.

Un’analisi sull’audizione del Senato, pubblicata da un think tank statunitense, ha ulteriormente messo a nudo le intenzioni americane con il titolo: «Autocratici nello spazio? Un motivo in più per battere la Cina nella corsa agli armamenti». Leggendo il titolo, non si può non pensare che una guerra spaziale possa scoppiare da un momento all’altro. Funzionari e rappresentanti di appaltatori della difesa intervenuti all’audizione hanno addirittura sostenuto senza mezzi termini che «non è una questione di ‘se’, ma di ‘quando’» la guerra con Pechino si svolgerà nell’atmosfera esterna, secondo l’analisi di Responsible Statecraft, la rivista online del Quincy Institute.

La Cina è stata descritta come «l’unica e pericolosa rivale» nella competizione per le regioni e le risorse chiave lunari. I relatori dell’audizione hanno chiesto che gli Stati Uniti accelerino una nuova ondata di sviluppo lunare e di dispiegamenti armati per garantire assoluta sicurezza e superiorità.

La realtà dello sviluppo tecnologico spaziale e delle politiche correlate suggerisce che le accuse di Washington contro la Cina sono molto più applicabili agli Stati Uniti stessi. Le strategie e le attività spaziali statunitensi — non quelle cinesi — sono ciò che comporta seri rischi di guerra nello spazio, e gli Stati Uniti stanno chiaramente cercando di proiettare sulla Cina la stessa mentalità con cui essi stessi affrontano l’avanzamento tecnologico spaziale e il loro obiettivo strategico.

Le attività spaziali che gli USA accusano la Cina di perseguire — dal dispiegamento militarizzato alla corsa alle risorse, dall’espansione delle reti di alleanze alle capacità di intelligence — sono precisamente le stesse azioni che gli Stati Uniti hanno messo in atto da tempo. La creazione della US Space Force, la ricerca delle rivendicazioni di risorse lunari e le ripetute esercitazioni con armi anti-satellite sono fatte alla luce del sole, non dirette alla pace ma alla guerra: a dominare lo spazio attraverso la guerra spaziale e a estendere l’egemonia americana fino allo spazio esterno.

Perché gli Stati Uniti devono controllare lo spazio? E perché la loro espansione spaziale è equiparata al «mantenimento della pace»? Questa logica, ereditata dall’epoca della Guerra Fredda fino a oggi, è essenzialmente vino vecchio in una bottiglia nuova di pensiero egemonico.

Gli Stati Uniti hanno iniziato il processo di militarizzazione dello spazio già a metà degli anni Ottanta, e da allora lo hanno accelerato. Dalla competizione per le risorse ai dispiegamenti bellici fino alla manipolazione delle dinamiche geopolitiche, queste sono state le strategie centrali perseguite dagli USA per decenni. Secondo la logica americana, ciò che è veramente preoccupante è la militarizzazione dello spazio guidata dagli Stati Uniti stessi.

Al contrario, l’approccio della Cina si concentra sulla sicurezza e sullo sviluppo per tutta l’umanità. Per esempio, la missione di dimostrazione di impatto su un asteroide recentemente annunciata è fondamentalmente difensiva — un’impresa scientifica responsabile focalizzata sulla salvaguardia della sicurezza condivisa di tutta l’umanità. Le minacce derivanti dalla collisione con asteroidi sono rischi assoluti che qualsiasi nazione può correre. La Cina ha scelto di portare avanti, in modo indipendente, questa dimostrazione e verifica dell’impatto su piccoli corpi celesti utilizzando le proprie capacità di ricerca e i propri finanziamenti, condividendo pubblicamente i meccanismi di allerta precoce e i dati di osservazione. Questa è una scelta razionale all’avanguardia della protezione umana.

Inoltre, la Cina ha pubblicamente esortato tutte le nazioni a opporsi alla militarizzazione dello spazio, ha presentato più proposte per la prevenzione di una corsa agli armamenti nello spazio esterno e ha proposto la condivisione globale di stazioni spaziali e dati scientifici.

È evidente che, spingendo con toni così clamorosi la narrativa della «minaccia cinese» nello spazio, gli USA mirino in realtà a legittimare la propria espansione degli armamenti spaziali e ad assicurarsi budget maggiori. Alimentando la paura della Cina, si crea il presupposto perché il Congresso destini ingenti investimenti all’industria, canalizzando risorse sociali intere verso la militarizzazione. Il risultato inevitabile è che gli stessi Stati Uniti diventano gli artefici della guerra.

La storia ha dimostrato ripetutamente che le potenze egemoni creano continuamente nemici immaginari, equipaggiano eserciti, elevano la preparazione bellica e usano il pretesto del mantenimento della pace per giustificare la propria espansione — ma il risultato è spesso l’autodistruzione.

Una corsa agli armamenti non è un talismano di protezione ma una trappola di auto-erosione. La logica delle corse agli armamenti conduce infine al declino auto-inflitto. Lo spazio esterno non appartiene a una singola nazione, e non c’è certamente spazio per l’egemonia. Per quanto vasto possa essere lo spazio esterno, l’egemonia finisce per soffocare solo sé stessa.

CLICCA QUI PER LA PAGINA FACEBOOK

Giulio Chinappi – World Politics Blog