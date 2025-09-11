AFV

Libera la tua mente

AFV

Secondo attacco alla Global Sumud Flotilla in due giorni

DiAFV from TELEGRAM

Set 11, 2025

▪️La nave Alma, la seconda imbarcazione principale della Flotilla è stata attaccata da una munizione incendiaria, probabilmente lanciata da un drone, poco dopo la mezzanotte.

▪️Anche questa volta l’attacco è avvenuto nel porto di nel porto di Sidi Bou Said, in Tunisia. La nave batte bandiera spagnola.

Una chiara provocazione contro il governo spagnolo che ieri ha annunciato misure contro lo stato canaglia di israele.

▪️Questi attacchi sono volti a scoraggiare la partenza della flotta.

L’attivista italiano Tony La Piccerella ha dichiarato sui suoi account social:

“Questo è l’attacco che ha subito oggi Alma. Dall’altra parte del mediterraneo stanno radendo al suolo l’ultima città a Gaza cercando di cacciare definitivamente il popolo palestinese dalla propria terra. Non ci spaventate così. Lì i nostri fratelli e le nostre sorelle ci stanno chiamando sotto le bombe. E noi risponderemo alla chiamata”.

https://t.me/clarastatello

Di AFV from TELEGRAM

Articoli correlati

AFV Mondo

11 SETTEMBRE: Finché i popoli continueranno a lottare, là ci sarà un’idea di riscatto sociale e di rivoluzione politica.

Set 11, 2025 Franco Astengo
AFV

Israele bombarda la pace: il Qatar trasformato in bersaglio

Set 11, 2025 L.M.
AFV Mondo

Argentina: il peronismo vince a Buenos Aires e mette in crisi Javier Mieli

Set 11, 2025 Giulio Chinappi - World Politics Blog

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

You missed

Mondo

Francia, scontri con la polizia e centinaia di arresti durante le mobilitazioni antigovernative

Settembre 11, 2025 L.M.
AFV Mondo

11 SETTEMBRE: Finché i popoli continueranno a lottare, là ci sarà un’idea di riscatto sociale e di rivoluzione politica.

Settembre 11, 2025 Franco Astengo
AFV

Israele bombarda la pace: il Qatar trasformato in bersaglio

Settembre 11, 2025 L.M.
AFV Mondo

Argentina: il peronismo vince a Buenos Aires e mette in crisi Javier Mieli

Settembre 11, 2025 Giulio Chinappi - World Politics Blog
Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: