Secondo attacco alla Global Sumud Flotilla in due giorni

▪️La nave Alma, la seconda imbarcazione principale della Flotilla è stata attaccata da una munizione incendiaria, probabilmente lanciata da un drone, poco dopo la mezzanotte.

▪️Anche questa volta l’attacco è avvenuto nel porto di nel porto di Sidi Bou Said, in Tunisia. La nave batte bandiera spagnola.

Una chiara provocazione contro il governo spagnolo che ieri ha annunciato misure contro lo stato canaglia di israele.

▪️Questi attacchi sono volti a scoraggiare la partenza della flotta.

L’attivista italiano Tony La Piccerella ha dichiarato sui suoi account social:

“Questo è l’attacco che ha subito oggi Alma. Dall’altra parte del mediterraneo stanno radendo al suolo l’ultima città a Gaza cercando di cacciare definitivamente il popolo palestinese dalla propria terra. Non ci spaventate così. Lì i nostri fratelli e le nostre sorelle ci stanno chiamando sotto le bombe. E noi risponderemo alla chiamata”.