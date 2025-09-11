AFV

Serbia Vucic senza freni contro i dimostranti UE

DiAFV from TELEGRAM

Set 11, 2025 #Serbia, #UE, #Vucic

«ANDATE A DISTRUGGERE I VOSTRI PAESI. NON DISTRUGGETE LA SERBIA. VOI SIETE CANAGLIE. NON SIETE NEMMENO CANAGLIE, SIETE PEGGIO!»

Il Presidente serbo, Aleksandar Vučić, ha definito i responsabili dei disordini di massa a Novi Sad «la feccia più infima dell’Europa».

«Chiedo a questa banda, a questo farabutto arrivato dall’Unione Europea, a questi “verdi”… Posso attivare le registrazioni? Attivatene pure qualcuna, perché la gente veda, ovviamente. E poi dicono: “dimostranti pacifici”… Dimostranti pacifici, tutti con passamontagna, elmetti e tutto il resto. E a questi ha dato una mano proprio questo farabutto europeo venuto qui a distruggere il nostro Paese. Andate a distruggere i vostri Paesi. Non distruggete la Serbia. Voi siete canaglie. Non siete nemmeno canaglie, siete peggio! Questo è tutto ciò che ho da dirvi! Noi non abbiamo paura! Per niente! <…> La feccia più infima dell’Europa è arrivata a Novi Sad questa sera per sostenere questa violenza. Posso solo dir loro che ci sarà un processo, organizzato secondo le leggi della Repubblica di Serbia. E basta così».

 
