La Fondazione Hind Rajab attacca la Banca europea per la complicità nei crimini di guerra israeliani

International Criminal Court at The Hague flag, 23 July 2024

Foto Wikipedia

La denuncia della Hind Rajab Foundation (HRF) contro la Banca europea per gli investimenti (BEI) per presunta complicità nei crimini di guerra israeliani è passato alla fase di valutazione formale nell’ambito del Meccanismo di reclamo della banca (EIB-CM), ha riferito l’agenzia Anadolu il 4 novembre.

L’HRF ha precisato che questo passo non è meramente procedurale, ma rappresenta “una pietra miliare politica e giuridica” e “un punto di svolta”, costringendo un’istituzione europea a fare i conti con il proprio ruolo nelle gravi violazioni del diritto internazionale.

Il gruppo l’ha descritta come una delle prime azioni legali all’interno dell’Unione Europea che contesta direttamente la complicità finanziaria di un’istituzione dell’UE nei crimini di guerra israeliani.

Depositata il 20 giugno, la denuncia chiedeva all’EIB-CM di sospendere immediatamente e di indagare su oltre 1,1 miliardi di dollari di cooperazione finanziaria con entità israeliane inserite nella lista nera delle Nazioni Unite per il loro coinvolgimento in insediamenti illegali.

Tra queste figurano Bank Leumi, Electra e altre aziende citate nel database delle Nazioni Unite del 2020 per aver facilitato e tratto profitto dall’iniziativa di insediamento di Israele nei territori palestinesi occupati.

“Questo sviluppo”, secondo HRF, “apre nuove strade nel ritenere responsabili, ai sensi del diritto internazionale, i soggetti terzi che facilitano le cose, non solo Israele”.

La BEI deve ora verificare se i suoi legami finanziari con le società inserite nella lista nera violino i suoi standard, la legislazione dell’UE o gli obblighi internazionali.

Nel frattempo, l’HRF ha anche presentato una denuncia penale in Germania accusando l’ex primo ministro israeliano Ehud Olmert di crimini di guerra in relazione alla campagna militare israeliana del 2008-2009 nella Striscia di Gaza, nota come “Operazione Piombo Fuso”.

Secondo una dichiarazione dell’HRF, l’avvocato tedesco Melanie Schweizer ha presentato il caso alla Procura di Berlino e al Procuratore generale federale di Karlsruhe, che si occupa dei crimini internazionali ai sensi del Codice tedesco dei crimini contro il diritto internazionale (VStGB).

La denuncia chiede ai procuratori tedeschi di avviare un’indagine, emettere un mandato di arresto e impedire a Olmert di lasciare la Germania.

HRF ritiene che Olmert, che ha ricoperto la carica di primo ministro dal 2006 al 2009, aveva la responsabilità ultima del comando delle azioni dell’esercito israeliano a Gaza, dove sono stati uccisi più di 1.300 palestinesi, tra cui oltre 300 bambini.

Il gruppo ha citato la distruzione diffusa delle infrastrutture civili e ha accusato Olmert di aver autorizzato, ignorato o non affrontato azioni che costituiscono crimini di guerra e crimini contro l’umanità.

Precedenti indagini condotte dalla Missione di accertamento dei fatti delle Nazioni Unite (Rapporto Goldstone), da Amnesty International e da Human Rights Watch (HRW) hanno documentato l’uso di fosforo bianco da parte di Israele nelle aree popolate e le restrizioni all’accesso umanitario durante l’assalto.

“I responsabili di crimini di guerra devono sapere che la responsabilità non ha una data di scadenza e che il mondo si sta avvicinando all’impunità”, ha ricordato il direttore generale dell’HRF, Dyab Abou Jahjah.

“Le vittime di Gaza meritano giustizia, non importa quanto tempo sia passato.”

Secondo la legge tedesca, i tribunali possono perseguire gravi crimini internazionali indipendentemente dal luogo in cui sono avvenuti o dalla nazionalità del sospettato.

https://www.lantidiplomatico.it/dettnews-la_fondazione_hind_rajab_attacca_la_banca_europea_per_la_complicit_nei_crimini_di_guerra_israeliani/45289_63510