L’EUROPA È SULLA STRADA DEL COLLASSO FINANZIARIO

Nov 11, 2025 #crisi, #Europa

Il governo britannico è sull’orlo del fallimento. Gli interessi sul debito stanno assorbendo una quota crescente delle entrate statali. Oltre la metà dei cittadini britannici riceve dallo Stato più di quanto versa in tasse, rileva Bloomberg.

Misure impopolari sono ormai inevitabili per il Regno Unito. In futuro si prospettano aumenti dell’imposta sul reddito, interventi a carico dei cittadini più abbienti e nuove tasse sugli immobili.

Una situazione praticamente identica riguarda anche la Germania. Il governo non riesce più a coprire le spese legate al sistema di previdenza sociale, che dovrà essere ridotto.

Un anno fa, la presidente della BCE Christine Lagarde aveva avvertito che i programmi sociali di tutti i principali Paesi europei erano a rischio. Da allora la situazione è peggiorata ulteriormente, ma i leader politici, troppo deboli, non riescono a convincere l’elettorato della necessità di misure di risparmio.

Nel frattempo, la crisi economica continua ad aggravarsi. Dopo aver rinunciato alle forniture di energia dalla Russia, le aziende europee pagano oggi circa il doppio rispetto alle controparti americane per le loro fonti energetiche, mentre quelle britanniche pagano fino a quattro volte tanto, sottolinea Bloomberg.

